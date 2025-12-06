Language
    'कई लोगों को नंगा कर दूंगा', इंस्टाग्राम पर लाइव आकर खेसारी लाल ने दे दी खुली चुनौती

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने इंस्टाग्राम लाइव पर राम मंदिर पर दिए बयान पर सफाई दी। उन्होंने छपरा के लोगों का चुनाव में सहयोग क ...और पढ़ें

    इंस्टाग्राम पर लाइव आए खेसारी लाल यादव। (फोटो- इंटरनेट)

    डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी स्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। लेकिन उन्हें छोटी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी बयान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया गया था।

    वहीं चुनाव के दौरान पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच खूब जुबानी जंग भी चली थी। एक बार फिर से खेसारी लाल इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पवन सिंह पर पवन सिंह पर निशाना साधते हुए दिखे हैं, वहीं राम मंदिर पर दिए गए बयान पर भी सफाई दी है।

    छपरा के लोगों का जताया आभार

    सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उन्होंने कहा कि जब से चुनाव हुए हैं तब से वह बीमार चल रहे हैं, वह खांसी और बुखार से पीड़ित चल रहे थे। इस दौरान चुनाव में छपरा के लोगों के सहयोग पर उन्होंने आभार जताया।

    खेसारी लाल ने कहा कि चुनाव के दौरान मुझको लेकर बहुत सारी बातें कही गईं। यह भी कहा गया कि मैं राम विरोधी हूं। उन्होंने कहा कि राम के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब जो एक पत्नी के साथ रहे वह राम भक्त नहीं है और जो दो-दो तीन-तीन शादी किया हो वह भगवान राम के भक्त हैं?

    राम मंदिर का नहीं किया विरोध

    खेसारी लाल ने आगे कहा कि मैंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। मेरे कहने का यह मतलब था कि मंदिर और सनातन अपनी जगह पर हैं लेकिन शिक्षा और रोजगार भी बहुत जरूरी है।

     

     
     
     
    'कौन कितना चरित्रवान सबको पता है'

    लाइव के दौरान खेसारी लाल ने पवन सिंह का नाम न लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उनपर हमला किया। उन्होंने कहा कि कौन कितना चरित्रवान है सबको पता है।

    कुछ लोगों ने हमारी इस बात का भी मजाक उड़ाया कि हम बड़े भाइयों को पितातुल्य बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में बड़े भाई को पिता के समान ही बताया जाता है लेकिन अफसोस मैंने उन लोगों को बड़ा भाई बताया जो इस लायक नहीं है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि यदि मैं खुला तो कई लोगों को नंगा कर दूंगा।

    यह भी पढ़ें- चुनाव हारते ही खेसारी लाल यादव को याद आए भगवान श्री राम, मंदिर निर्माण पर उठाए थे सवाल