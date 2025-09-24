नवरात्र के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने काली माता की प्रतिमा के साथ की ये हरकत

सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के बसहीं में काली मंदिर में असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। नवरात्रि के दौरान हुई इस घटना से श्रद्धालु आक्रोशित हैं और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है और जांचोपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

संवाद सूत्र, लहलादपुर, (सारण)। सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के बसहीं स्थित काली मंदिर में मंगलवार की शाम असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। नवरात्रि के दौरान हुई इस हरकत को लेकर ग्रामीणों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे घटना की सूचना पर देर शाम सदर एसडीओ नितेश कुमार,एकमा एसडीपीओ राजकुमार, बीडीओ निलेश कुमार, सीओ समेत थानाध्यक्ष जयहिंद यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जांचोपरांत दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग काली मंदिर की प्रतिमा तोड़ने वाले सामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की है।ग्रामीण विरेंद्र पांडे, हरेंद्र कुमार, मनोज कुमार और प्रमोद कुमार ने थाना में लिखित आवेदन देकर घटना की गहन जांच और दोषी असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली हैं और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मंदिर एवं आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जनता बाजार थाना पुलिस ने बुधवार को मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कैंप कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस टीम लगातार असमाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रख रही है।

मंदिर निर्माणाधीन, सात प्रतिमाएं स्थापित बसहीं चौक स्थित काली मंदिर का निर्माण कार्य इन दिनों प्रगति पर है। मंदिर प्रांगण में सात पिंड नुमा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन्हीं में से एक प्रतिमा को मंगलवार शाम असामाजिक तत्वों ने उखाड़ कर क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। जब श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा और घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में फैल गई।

नवरात्र में घटना से गुस्सा नवरात्र के सातवें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस बीच हुई तोड़फोड़ की घटना से लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया। भीड़ जुटने लगी और लोग दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग करने लगे।