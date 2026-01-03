ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर सारण के मांझी में गरजा बुलडोजर, इलाके में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, दाउदपुर (सारण)। गाजीपुर से हाजीपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर शुक्रवार को मांझी प्रखंड के कौरु-धौरु क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

यह अभियान सुबह से प्रारंभ होकर करीब शाम चार बजे तक लगातार जारी रहा। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरातफरी और हड़कंप का माहौल बना रहा।

अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया गया, जिसके माध्यम से सड़क किनारे बनी कई बड़ी पक्की इमारतों को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया गया।

बुलडोजर की गड़गड़ाहट और इमारतों के गिरते ही स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे।

अभियान के दौरान मौजूद अंचलाधिकारी सौरभ अभिषेक ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस देकर अवगत कराया गया था। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे प्रशासन को कठोर कदम उठाने पड़े।

मुआवजे को लेकर उठे सवालों पर सीओ ने स्पष्ट किया कि अधिकांश प्रभावित लोगों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। केवल वही लोग वंचित हैं, जिन्होंने भू-अर्जन विभाग में आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण और नियोजित तरीके से संपन्न कराया।