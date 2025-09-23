सारण में दर्दनाक हादसा: पोखर में डूबने से 4 मासूमों की मौत, एक ही परिवार के थे सभी बच्चे

सारण के गड़खा थाना क्षेत्र में मंगलवार को फुर्सतपुर चंवर के एक पोखर में नहाने गए चार मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। चारों बच्चे मकिनपुर पंचायत के मरिचा ठिकहा गांव के रहने वाले थे और एक ही परिवार से थे। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

संवाद सूत्र, गड़खा (सारण)। गड़खा थाना क्षेत्र के फुर्सतपुर चंवर स्थित एक पोखर में मंगलवार को नहाने गए चार मासूमों की डूबकर मौत हो गई। यह हृदय विदारक हादसा मकिनपुर पंचायत के मरिचा ठिकहा गांव की है। चारों बच्चे एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया और देखते ही देखते मातमी सन्नाटा पसर गया।

सूचना मिलते ही गड़खा थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार और सीओ नीली यादव पुलिस बल व गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद पोखर से चारों बच्चों के शव बाहर निकाले गए। हादसे के बाद पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

मृतकों की पहचान 14 वर्षीय आशिष कुमार (पिता – दरोगा सिंह), 11 वर्षीय मुन्ना कुमार (पिता – मंशी लाल सिंह), 11 वर्षीय अंकुश कुमार और 13 वर्षीय कृष्णा उर्फ करिमन कुमार (पिता – मैनेजर सिंह) के रूप में हुई है। चारों बच्चे आपस में घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ते से जुड़े हुए थे।

स्वजनों ने बताया कि मंगलवार की दोपहर सभी बच्चे नहाने के उद्देश्य से पोखर की ओर गए थे। इसी दौरान गहराई में चले जाने से एक-एक कर सभी पोखर में डूब गए और उनकी जान चली गई। हादसे की सूचना पूरे गांव में फैलते ही लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। शव बाहर निकलने के बाद स्वजन का करुण क्रंदन देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। स्वजन अपने लालों को खोने के गम में बार-बार बेहोश हो रहे थे। पूरे गांव में मातमी माहौल है। लोग स्वजनों को ढांढस बंधाने में लगे हैं, लेकिन किसी के पास इस दुख की घड़ी को हल्का करने के लिए शब्द नहीं हैं।