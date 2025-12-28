Language
    सारण में फिल्मी अंदाज में चोरी, बेटी बनकर आई महिला अटैची लेकर फरार

    By Dinesh Chandra Dwivedi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    सारण के डेरनी थाना क्षेत्र के विश्वम्भरपुर गांव में एक महिला ने खुद को गृहस्वामी की बेटी बताकर चोरी की। उसने सोनो देवी का भरोसा जीता, पूरे दिन घर में ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, दरियापुर (सारण)। डेरनी थाना क्षेत्र के विश्वम्भरपुर गांव में फिल्मी स्टाइल में चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

    यहां एक महिला ने खुद को गृहस्वामी की बेटी बताकर घर में प्रवेश किया और भरोसा जीतने के बाद अटैची लेकर फरार हो गई। इस घटना से पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

    जानकारी के अनुसार स्वर्गीय राम प्रवेश शर्मा की पत्नी सोनो देवी के घर एक महिला खुद को उनकी बेटी बताकर आई। वह पूरे दिन घर में रही और मोबाइल रिचार्ज कराने के बहाने सोनो देवी के साथ डेरनी बाजार भी गई।

    रात में साथ बैठकर भोजन करने के बाद अगली सुबह वह अटैची लेकर घर से चली गई। महिला के जाने के बाद सोनो देवी यह कहते हुए आसपास घूमती रहीं कि बेटी की विदाई के समय खोइछा नहीं दे पाईं।

    जब ग्रामीणों ने मोबाइल के माध्यम से कथित बेटी से संपर्क किया, तो पता चला कि वह अपने मायके नहीं पहुंची है। इसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ और मामला गांव में चर्चा का विषय बन गया।

    सूचना मिलने पर डेरनी थानाध्यक्ष प्रीति कुमारी मौके पर पहुंचीं और पीड़िता से पूछताछ करते हुए जांच शुरू कर दी।

    समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।