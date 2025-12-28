सारण में फिल्मी अंदाज में चोरी, बेटी बनकर आई महिला अटैची लेकर फरार

संवाद सूत्र, दरियापुर (सारण)। डेरनी थाना क्षेत्र के विश्वम्भरपुर गांव में फिल्मी स्टाइल में चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने खुद को गृहस्वामी की बेटी बताकर घर में प्रवेश किया और भरोसा जीतने के बाद अटैची लेकर फरार हो गई। इस घटना से पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय राम प्रवेश शर्मा की पत्नी सोनो देवी के घर एक महिला खुद को उनकी बेटी बताकर आई। वह पूरे दिन घर में रही और मोबाइल रिचार्ज कराने के बहाने सोनो देवी के साथ डेरनी बाजार भी गई।

रात में साथ बैठकर भोजन करने के बाद अगली सुबह वह अटैची लेकर घर से चली गई। महिला के जाने के बाद सोनो देवी यह कहते हुए आसपास घूमती रहीं कि बेटी की विदाई के समय खोइछा नहीं दे पाईं।