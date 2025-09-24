जागरण डांडिया नाइट में झूमा छपरा, आस्था सिंह संग थिरके दर्शक, बच्चों की मासूम अदाओं ने मोहा मन

छपरा में दैनिक जागरण के डांडिया नाइट में शहरवासी उमंग से सराबोर हो गए। गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने डांडिया खेला। आस्था सिंह के नृत्य और कनक-अजय स्टार की जोड़ी के संगीत ने समां बांध दिया। स्मिता सिंह ने मंच संचालन से कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखा।

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। छपरा की हवा मंगलवार की शाम कुछ और ही रंग में रंगी हुई थी। नगर निगम परिसर सतरंगी रोशनी, पारंपरिक वेशभूषा और ढोल-नगाड़ों की गूंज से ऐसा सजा कि मानो पूरा शहर नवरात्र की आराधना में डूब गया हो। दैनिक जागरण के डांडिया नाइट का शुभारंभ जैसे ही गणेश वंदना की मधुर स्वर लहरियों से हुआ, पंडाल में मौजूद हर चेहरा खिल उठा।

महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी डांडिया स्टिक हाथों में लिए नृत्य की मस्ती में झूमने लगे। आल्हादित माहौल में संगीत, भक्ति और लोक-संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने छपरा की रात को उत्सव के जीवंत कैनवास में बदल दिया। कहीं पारंपरिक गरबा की थाप थी, कहीं बॉलीवुड की धुनों पर थिरकते कदम, तो कहीं भोजपुरी गीतों पर उमड़ता उल्लास। मंच पर कलाकारों की प्रस्तुति और पंडाल में दर्शकों की उमंग एकाकार हो उठी, जैसे पूरा नगर निगम परिसर सामूहिक आनंद के महोत्सव में तब्दील हो गया हो।

आस्था सिंह संग देर रात तक झूमी भीड़ भोजपुरी जगत की चर्चित अभिनेत्री आस्था सिंह जब मंच पर आईं तो दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। उन्होंने ढोल बाजे… नगाड़े संग ढोल बाजे.., मैं बची रामजी की कृपा से और रंगीला ढोल ना जैसे गीतों पर जब नृत्य की ताल पकड़ी तो पूरा पंडाल झूम उठा। मंच से उतरकर उन्होंने महिलाओं के बीच डांडिया खेला और दर्शकों को नजदीक से जोड़ा। उनकी मौजूदगी ने माहौल में चार चांद लगा दिए।

सुरों का जादू: कनक व अजय स्टार की जोड़ी संगीत प्रेमियों के लिए कार्यक्रम खास रहा। गायिका कनक और गायक अजय स्टार की जोड़ी ने अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को बांधे रखा। कभी भक्ति गीत तो कभी बालीवुड के नॉन-स्टॉप डांस नंबर सुनकर लोग झूम उठे। छोटे-बड़े सभी दर्शक गीतों की धुन पर थिरकते दिखे।

कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम के महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उपमहापौर रागिनी कुमारी, आर्या सिटी के पुनीत गुप्ता, अशोक अलंकार के नीतू गुप्ता, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी राजीव कुमार तिवारी, भारतीय लोक चेतना पार्टी के सह राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा,अवंती क्लासेस के सौरभ कुमार,विजाट टेक के राजू कुमार समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

मां सरस्वती एवं दैनिक जागरण के संस्थापक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एसबी कोचिंग के संचालक बंटी सिंह, समाजसेवी धर्मनाथ पिंटू, सुशील कुमार सिंह, पंकज कुमार, राजेश फैशन, नवीन कुमार सिंह, अमित कुमार, अंकुर प्रकाश सिन्हा, अमित कुमार वर्मा, अमन कुमार, चिक्कू सिंह, शुभम वर्मा, डा.सुनील प्रसाद समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

महिलाओं और युवतियों का डांस धमाल कार्यक्रम की जान बनीं महिलाएं और युवतियां। पारंपरिक पोशाक और रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने घंटों डांडिया खेला। डांडिया के कलाकारों संग उनकी जुगलबंदी ने समां बांध दिया। बॉलीवुड और भक्ति गीतों की धुन पर जब-जब महिलाएं थिरकीं, पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

बच्चों की मासूम अदाओं ने मोहा मन नन्हे-मुन्नों ने भी डांडिया और गरबा की प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों ने अपने कोमल कदमों और डांडिया स्टिक की लयबद्ध थाप से ऐसा रंग जमाया कि अभिभावकों समेत पूरी भीड़ तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। बच्चों की प्रस्तुति देख कलाकार भी खुद को सराहने से नहीं रोक पाए।

प्रायोजकों एवं अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम में योगदान देने वाले प्रायोजकों को भी सम्मानित किया गया। अभिनेत्री आस्था सिंह ने अशोक अलंकार के नीतू गुप्ता, आर्या सिटी के पुनीत गुप्ता, अवंती क्लासेस के सौरभ कुमार, अरंजन पाली क्लिनिक प्रालि. के डा. रविरंजन नाथ तिवारी, भाजपा युवा मोर्चा के राजीव कुमार तिवारी, विजाट टेक के संचालक विकास कुमार, भाजपा युवा मोर्चा पूर्वी के जिलाध्यक्ष शुभम वर्मा, चेस्ट क्लिनिक के डा. राजीव रंजन, युवा क्रांति रोटी बैंक के विजय राज, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, छपरा, तनिष्क ज्वैलर्स समेत कई सहयोगियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही जागरण परिवार की ओर से महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उपमहापौर रागिनी कुमारी और पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया।

एंकर स्मिता सिंह ने बांधा समां पूरे कार्यक्रम के दौरान एंकर स्मिता सिंह ने दर्शकों से संवाद स्थापित कर उन्हें जोड़ने का शानदार काम किया। उनकी जोशीली आवाज और मंच संचालन ने उपस्थित जनसमूह को लगातार उत्साहित रखा। नगर निगम परिसर की रंग-बिरंगी सजावट और सतरंगी लाइटिंग दर्शकों का ध्यान खींच रही थी। भव्य प्रवेश द्वार से लेकर मंच तक हर कोना आकर्षक रोशनी से दमक रहा था। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की भी जमकर सराहना हुई। भीड़ के बावजूद कार्यक्रम अनुशासित और सुव्यवस्थित माहौल में सम्पन्न हुआ।

नवरात्र की भक्ति और उल्लास का संगम जागरण डांडिया नाइट में भक्ति और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां एक ओर मां दुर्गा के भजनों पर श्रद्धा उमड़ी, वहीं दूसरी ओर बालीवुड व भोजपुरी गीतों की ताल पर लोग घंटों थिरकते रहे। देर रात तक छपरा शहर संगीत, नृत्य और उत्साह की लहर में डूबा रहा।रात ढल रही थी, मगर नगर निगम परिसर में उमंग की लहरें थमती नहीं थीं। सतरंगी रोशनी के बीच जब आख़िरी ढोल की थाप बजी, तो मानो डांडिया की यह मस्ती छपरा के दिलों में स्मृतियों की तरह अंकित हो गई।