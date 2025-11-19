25 नवंबर को छपरा में नियोजन कैम्प, 150 पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर; 21000 तक मिलेगी सैलरी
छपरा में 25 नवंबर 2025 को अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा नियोजन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। पुष्पा इंटरप्राईजेज 150 पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें ऑपरेटर और हेल्पर के पद शामिल हैं। 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा धारक तक आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटरों को 21,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार nsc.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, छपरा। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा की ओर से 25 नवंबर 2025 को एक बड़े नियोजन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। नियोजन पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार यह कैम्प अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर बाजार समिति, साढ़ा, प्रेम नगर में आयोजित होगा।
इस विशेष भर्ती अभियान में पुष्पा इंटरप्राईजेज द्वारा कुल 150 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनमें मशीन ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी आपरेटर और क्वालिटी इंस्पेक्टर के कुल 100 पद शामिल हैं।
इसके अलावा हेल्पर के 50 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, आईटीआई या डिप्लोमा निर्धारित की गई है, जबकि सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है।
वेतनमान की बात करें तो आपरेटर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 16,500 से 21,000 रुपये (8 घंटे की शिफ्ट) तक का वेतन मिलेगा। वहीं हेल्पर के लिए 18,000 से 21,000 रुपये (12 घंटे की शिफ्ट) मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। सभी पदों के लिए कार्यस्थल सानंद, गुजरात रहेगा।
नियोजन कैम्प में हिस्सा लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय कौशल पोर्टल nsc.gov.in पर निबंधन अनिवार्य है। उम्मीदवार घर बैठे स्वयं आनलाइन निबंधन कर सकते हैं या अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय में उपस्थित होकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कैम्प स्थल पर भी ऑनलाइन निबंधन की सुविधा उपलब्ध रहेगी ताकि कोई भी पात्र उम्मीदवार अवसर से वंचित न हो।
नियोजनालय के अधिकारियों का कहना है कि यह कैम्प स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आने की उम्मीद है। इच्छुक उम्मीदवार अपने मूल दस्तावेजों के साथ समय पर कैम्प में उपस्थित होकर रोजगार हासिल कर सकते हैं।
