मॉरीशस में बिहार के युवाओं के लिए नौकरी, 174 पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर; 22 नवंबर तक करें आवेदन
बिहार के युवाओं के लिए मॉरीशस में रोजगार का सुनहरा अवसर है। सुपर वी हाइपरमार्केट और वाईट्रो वेर्रे लिमिटेड 174 पदों पर भर्ती कर रहे हैं, जिनमें कैशियर, शेल्फ वर्कर, टेक्नीशियन और ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है और 22 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार राज्य प्रवासी रोजगार इकाई, पटना के माध्यम से मॉरीशस में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हैं। सारण जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी भारती ने सूचना जारी करते हुए काम करने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन समर्पित करने का निर्देश जारी किया है।
मॉरीशस के दो प्रतिष्ठित संस्थानों सुपर वी हाइपरमार्केट-रिटेल स्टोर, अजिलिस लिमिटेड और वाईट्रो वेर्रे लिमिटेड की ओर से कुल 174 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जारी सूचना के अनुसार, सुपर वी हाइपरमार्केट में कैशियर के 85, शेल्फ वर्कर के 66 तथा एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, वेल्डर, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और कुक जैसे पदों पर कई रिक्तियां उपलब्ध हैं।
वहीं, एजिलिस लिमिटेड में 35–50 वर्ष आयु वर्ग के लिए दो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नीशियन के पद और वाईट्रो वेर्रे लिमिटेड में 25–45 वर्ष आयु वर्ग के लिए फैक्ट्री ऑपरेटर के दो पद प्रस्तावित हैं।
अधिकतर पदों पर मासिक इन-हैंड सैलरी 17,000 मॉरिशियन रूपी निर्धारित की गई है। सभी पदों पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक बताया गया है।
अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में युवा इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना आवेदन 22 नवंबर 2025 तक जिला रोजगार कार्यालय, छपरा में जमा करें।
