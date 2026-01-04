छपरा में एएनएम मौत मामले में SIT को मिली बड़ी सफलता, फरार आरोपी फिरोज कैसर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, छपरा। एएनएम की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही एसआईटी ने एक आरोपी को दबोच लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान बदरुद्दीन के पुत्र फिरोज कैसर के रूप में हुई है, जो इस मामले में नामजद था।

एसआईटी प्रमुख सह जीआरपी डीएसपी शाहकार खां ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी फिरोज कैसर इसुआपुर थाना क्षेत्र के दरबा पूरब टोला स्थित अपने घर पर आया हुआ है। सूचना की पुष्टि होते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में जीआरपी थानाध्यक्ष पुनि शाहिद अनवर अंसारी, आरपीएफ चौकी प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे जीआरपी थाना लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी से घटना से संबंधित कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है, जिससे पूरे मामले के उद्भेदन में मदद मिलेगी।

एसआईटी प्रमुख ने बताया कि इस कांड में शामिल अन्य दो नामजद अभियुक्त अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।