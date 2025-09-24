सारण में 50 हजार की घूस लेते जूनियर इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी टीम ने दबोचा

सारण जिले के पानापुर प्रखंड में निगरानी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग के कनीय अभियंता को 50 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह खबर सारण जिले से है। मामले की जांच जारी है और विवरण अपडेट किया जा रहा है।

संवाद सहयोगी, पानापुर (सारण)। पानापुर प्रखंड में पंचायती राज विभाग के कनीय अभियंता को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियंता की पहचान राजा करीम के रूप में हुई है। बताया गया कि अभियंता एक सप्लायर से 50 हजार रुपये रिश्वत ले रहे थे।

जानकारी के अनुसार, प्रखंड क्षेत्र के चकिया पंचायत में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत सांभवी ट्रेडर्स द्वारा निर्माण सामग्री सप्लाई की गई थी। करीब दस लाख रुपये का भुगतान विभाग की ओर से लंबित था। जाल बिछाकर दबोचा भुगतान कराने के नाम पर अभियंता ने सप्लायर से पांच प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। इसके एवज में 50 हजार रुपये घूस तय किए गए थे। रिश्वत की मांग से परेशान होकर ट्रेडर्स संचालक ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की सत्यता की जांच के बाद पटना से पहुंची निगरानी की टीम ने पानापुर में जाल बिछाया और बुधवार को अभियंता को पैसे लेते हुए धर दबोचा।

लंबे समय से चल रहा था वसूली का खेल सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार अभियंता से निगरानी टीम पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही उसके डेरा और दस्तावेजों की भी छानबीन की जा रही है। कार्रवाई के बाद प्रखंड क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।