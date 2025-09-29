Chhapra Delhi Amrit Bharat: छपरा जंक्शन से अमृत भारत ट्रेन रवाना, अब यात्रा होगी आसान और किफायती

Language
    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:34 PM (IST)

    छपरा जंक्शन से अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और मंत्री कृष्ण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यात्रियों ने इसे किफायती और सुविधाजनक बताया। रेलवे ने बेटिकट यात्रियों पर सख्ती करने की तैयारी की है।

    छपरा जंक्शन से अमृत भारत ट्रेन रवाना, अब यात्रा होगी आसान और किफायती

    जागरण संवाददाता, छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन से सोमवार को अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। प्लेटफॉर्म संख्या एक से इस ट्रेन को रवाना करने के मौके पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह, एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, छपरा विधायक डॉ. सी.एन. गुप्ता, नगर निगम मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांसद राजीव प्रताप रूडी की ओर से उनके प्रतिनिधि इंजीनियर सतेंद्र सिंह समारोह में शामिल हुए।

    समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर और डीआरएम आशीष जैन ने ट्रेन की विशेषताओं की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक चलने वाली यह ट्रेन फिलहाल सप्ताह में एक दिन चलेगी। रैक की उपलब्धता बढ़ने के बाद इसके फेरे भी बढ़ाए जाएंगे।

    सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि देश विकासोन्मुख है। लगातार सफलता के नये शिखरों को पार किया जा रहा है। जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था आज वह सामने दिखाई दे रहा है।

    मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। बिहार में एक साथ तीन अमृत भारत और चार यात्री गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई।

    मंच से संबोधित करते हुए मंत्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आधुनिक ट्रेनों की सौगात मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अमीर-गरीब का भेद मिट रहा है। पहले बिहार के हैं कहने में शर्म आती थी अब बिहारी कहने में गर्व का आभास होता है।

    विधायक डॉ. सी.एन. गुप्ता ने कहा कि प्रगति के नए रास्ते खोले गए हैं और बिहार दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। वहीं, मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने प्रधानमंत्री को विकास का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश निरंतर आगे बढ़ रहा है।

    यात्रियों में भी खुशी देखी गई। सिवान के शुभम, छपरा के रघुराम प्रसाद और आशीष कुमार ने कहा कि इस ट्रेन से अब ज्यादा खर्च कर यात्रा करने की मजबूरी खत्म हो गई है। यह किफायती और सुविधाजनक विकल्प है तथा रेलवे को इसके फेरे बढ़ाने चाहिए।

    उद्घाटन यात्रा को संचालित करने का सौभाग्य लोको निरीक्षक एस.के. राय, लोको पायलट दीपांकर कुमार और सहायक लोको पायलट राजाराम को मिला। सहायक लोको पायलट राजाराम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन प्रबंधक बी.के. सिंह को आगे बढ़ने का संकेत दिया, जिसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई।

    इस दौरान रेलवे ने बेटिकट यात्रियों पर नकेल कसने की भी तैयारी की है। उपमुख्य टिकट निरीक्षक अमित कुमार, राजीव कुमार, शशिकांत कुमार और राहुल कुमार को उद्घाटन यात्रा में विशेष जांच की जिम्मेदारी दी गई है।