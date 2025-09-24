विद्युत अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप

भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने समस्तीपुर में विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के ठिकानों पर छापेमारी की। उनके कार्यालय और आवास पर तलाशी ली जा रही है। टीम दस्तावेजों संपत्ति के कागजात और बैंक डिटेल की जांच कर रही है। आरोप है कि अभियंता ने वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है।

ईओयू की टीम नगर पुलिस के साथ बिजली कार्यालय स्थित उनके कक्ष में भी छापेमारी की। साथी मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ स्थित उनके फ्लैट पर छापेमारी कर रही है। इस दौरान वहां अभियंता समेत परिवार के कोई सदस्य वहां नहीं मिले।

तलाशी के दौरान मकान और कार्यालय से कई दस्तावेज, संपत्ति संबंधी कागजात, बैंक डिटेल और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की जा रही है। कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों के बीच भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

77.84 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सूत्रों के अनुसार उनपर पर वैध आय से लगभग 77.84 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है। इसी आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 27/2025, 23 सितम्बर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है।