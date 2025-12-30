कमरा अंदर से बंद, बेड पर पड़ी थी लाश, समस्तीपुर में महिला की संदिग्ध मौत से हड़कंप

संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। नगर थाना के बारह पत्थर मोहल्ले में मंगलवार की सुबह एक महिला की मौत संदिग्ध हालात में हो गई। उसका शव उसके ही कमरे में बेड पर पड़ा था‌। भीतर एक दस वर्ष का किशोर भी मौजूद था। उसने खिड़की से रोते हुए रोते-बिलखते हुए मोहल्ले के लोगों को इसकी जानकारी दी। बाद मोहल्ले के लोगों ने महिला को अचेत देख सूचना पुलिस को दी।

सूचना पर पुलिस टीम जब कमरे का दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई तो महिला को मृत पाया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अंगारघाट थाना के अंगार गांव निवासी शैलेश पासवान की पत्नी पुनम कुमारी के रूप में हुई। बताया गया कि कमरे में भीतर सभी सामान आदि अस्त व्यस्त ढंग से पड़े थे।

भीतर मौजूद किशोर उसका का पुत्र बताया गया है। उसने पुलिस को बताया कि देर रात उसकी मां ने तबीयत बिगड़ने की बात कहते हुए कुछ खाया था। बाद दोनों सो गए। सुबह जब मां नहीं जगी तो उसने खिड़की खोला। देर तक नहीं जागने पर उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पर मोहल्ले के लोग जुटे।

इधर, पुलिस महिला की मौत को संदिग्ध मान रही है। आशंका है कि महिला ने कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। इससे उसकी मौत हो गई। वही कमरे में नशे के खाली पैकेट भी पड़े मिले हैं। बताया गया कि महिला उक्त जगह पर अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। जबकि उसका पति कही बाहर रहता है।