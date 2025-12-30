Language
    कमरा अंदर से बंद, बेड पर पड़ी थी लाश, समस्तीपुर में महिला की संदिग्ध मौत से हड़कंप

    By Abhinav KumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    समस्तीपुर के बारह पत्थर मोहल्ले में एक महिला, पूनम कुमारी, अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। कमरा अंदर से बंद था और उसका 10 वर्षीय बे ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना स्थल पर जुटी भीड़। जागरण

    संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। नगर थाना के बारह पत्थर मोहल्ले में मंगलवार की सुबह एक महिला की मौत संदिग्ध हालात में हो गई। उसका शव उसके ही कमरे में बेड पर पड़ा था‌। भीतर एक दस वर्ष का किशोर भी मौजूद था। उसने खिड़की से रोते हुए रोते-बिलखते हुए मोहल्ले के लोगों को इसकी जानकारी दी। बाद मोहल्ले के लोगों ने महिला को अचेत देख सूचना पुलिस को दी।

    सूचना पर पुलिस टीम जब कमरे का दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई तो महिला को मृत पाया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अंगारघाट थाना के अंगार गांव निवासी शैलेश पासवान की पत्नी पुनम कुमारी के रूप में हुई। बताया गया कि कमरे में भीतर सभी सामान आदि अस्त व्यस्त ढंग से पड़े थे।

    भीतर मौजूद किशोर उसका का पुत्र बताया गया है। उसने पुलिस को बताया कि देर रात उसकी मां ने तबीयत बिगड़ने की बात कहते हुए कुछ खाया था। बाद दोनों सो गए। सुबह जब मां नहीं जगी तो उसने खिड़की खोला। देर तक नहीं जागने पर उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पर मोहल्ले के लोग जुटे।

    इधर, पुलिस महिला की मौत को संदिग्ध मान रही है। आशंका है कि महिला ने कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। इससे उसकी मौत हो गई। वही कमरे में नशे के खाली पैकेट भी पड़े मिले हैं। बताया गया कि महिला उक्त जगह पर अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। जबकि उसका पति कही बाहर रहता है।

    नगर थानाध्यक्ष अजित कुमार ने बताया कि महिला की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुत्र के अनुसार उसने कुछ दवा का सेवन किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया है। रिपोर्ट आने बाद ही मौत की सही वजह सामने आएंगी। स्वजनों के आवेदन पर पुलिस अग्रेतर कर्रवाई में करेंगी।