समस्तीपुर में भाजपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
समस्तीपुर में भाजपा नेता दीपक सहनी के भाई रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट स्थित उसकी दुकान पर हुई। बाइ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बेखौफ नजर आए हैं। जिले के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शादीपुर घाट पर भाजपा नेता दीपक सहनी के 23 वर्षीय भाई रूपक सहनी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई।
रूपक सहनी शादीपुर घाट स्थित अपनी कंप्यूटर दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने बेहद करीब से कई राउंड गोलियां चलाईं, जिससे रूपक सहनी गंभीर रूप से घायल होकर दुकान में ही गिर पड़े। बताया जा रहा है कि उन्हें पांच से छह गोलियां लगी थीं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल रूपक को आनन-फानन में नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक रूपक सहनी भाजपा जिला आईटी सेल के संयोजक दीपक सहनी के छोटे भाई थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान में जुटी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है।
