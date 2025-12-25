पटना–मुजफ्फरपुर की राह पर समस्तीपुर, अब शहर में लगेंगी ट्रैफिक लाइटें
समस्तीपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम तीन मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना बना रहा है। पटेल गोलंबर, मगरदही घाट और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Traffic Lights: शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने तीन प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। पहले चरण में पटेल गोलंबर, मगरदही घाट और मथुरापुर में ट्रैफिक लाइट स्थापित की जाएगी।
इन स्थानों पर वाहनों का दबाव अधिक रहने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। त्योहारों और शादी-विवाह के मौसम में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। चौराहों पर वाहन बेतरतीब तरीके से सड़क पार करते हैं, जिससे यातायात पुलिस को भी ट्रैफिक नियंत्रित करने में कठिनाई होती है।
ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू होने के बाद वाहन चालक सिग्नल के अनुसार रुककर और आगे बढ़ सकेंगे। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि शहर में लगने वाले जाम में भी कमी आएगी। पुलिस को भी ट्रैफिक नियंत्रण में सहूलियत मिलेगी।
नगर आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शहर में जाम की समस्या को देखते हुए तीन प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना बनाई गई है। जल्द ही इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।