पटना–मुजफ्फरपुर की राह पर समस्तीपुर, अब शहर में लगेंगी ट्रैफिक लाइटें

    By Abhinav Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    Smart Traffic System Bihar: पटेल गोलंबर, मगरदही घाट और मथुरापुर में लगेगा यह सिस्टम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Traffic Lights: शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने तीन प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। पहले चरण में पटेल गोलंबर, मगरदही घाट और मथुरापुर में ट्रैफिक लाइट स्थापित की जाएगी।

    इन स्थानों पर वाहनों का दबाव अधिक रहने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। त्योहारों और शादी-विवाह के मौसम में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। चौराहों पर वाहन बेतरतीब तरीके से सड़क पार करते हैं, जिससे यातायात पुलिस को भी ट्रैफिक नियंत्रित करने में कठिनाई होती है।

    ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू होने के बाद वाहन चालक सिग्नल के अनुसार रुककर और आगे बढ़ सकेंगे। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि शहर में लगने वाले जाम में भी कमी आएगी। पुलिस को भी ट्रैफिक नियंत्रण में सहूलियत मिलेगी।

    नगर आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शहर में जाम की समस्या को देखते हुए तीन प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना बनाई गई है। जल्द ही इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा।