छात्रों को मिलेगा प्रैक्टिकल ज्ञान, समस्तीपुर के पांच स्कूलों में स्थापित होगी मिट्टी जांच लैब

प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। Soil Testing Lab in Schools: अब समस्तीपुर जिले के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच कर वैज्ञानिक तरीके से सीखेंगे। जिले के पांच चयनित विद्यालयों में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जहां सातवीं, आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा के छात्र-छात्राएं मृदा परीक्षण की बारीकियां समझेंगे। यह पहल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक समझ विकसित करना, प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना है।

विद्यार्थी मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण कर यह जान सकेंगे कि मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या सामान्य। प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ सीजन में छात्रों से 25-25 मिट्टी के सैंपल की जांच कराई जाएगी। इससे उन्हें मृदा की संरचना, जैव विविधता और पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी।

साथ ही, किसानों को भी मिट्टी जांच के प्रति जागरूक और प्रेरित करने में यह कार्यक्रम सहायक होगा, ताकि रसायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से हो रहे नुकसान को रोका जा सके। मिनी लैब में मिट्टी जांच मशीन, आवश्यक रसायन और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे छात्र यह समझ सकेंगे कि मिट्टी की पोषकता कैसे बनी रहती है और फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ मिट्टी जांच के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाता है, जिससे किसानों को खेत की उर्वरा शक्ति और पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। कार्ड में यह भी बताया जाता है कि किस अनुपात में उर्वरक का प्रयोग किया जाए। मिट्टी में पाए जाने वाले 12 प्रमुख पोषक तत्वों—नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कार्बन, बोरॉन, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, तांबा, आयरन, कैल्शियम और जस्ता—की जांच की जाती है।