समस्तीपुर में चलती कार में भीषण आग, शीशा तोड़कर चालक ने बचाई जान
समस्तीपुर के शिवाजीनगर में बरियाही घाट पुल पर शुक्रवार रात एक चलती हुंडई वेन्यू कार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। चालक शुभंकर कुमार झा ने सूझबूझ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, शिवाजीनगर (समस्तीपुर)। Running Car Caught Fire: शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के बरियाही घाट पुल पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया।
मुसरीघरारी से लौट रही एक हुंडई वेन्यू कार में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी।
घटना रात करीब 11 बजे की है। पुल पार करते समय कार से पहले धुआं निकलने लगा, जिसके बाद आग की लपटें उठने लगीं। कार चला रहे चालक, शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के बोरज गांव निवासी विनोद कुमार झा के पुत्र शुभंकर कुमार झा ने तुरंत वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार का दरवाजा जाम हो गया। ऐसे में सूझबूझ दिखाते हुए चालक ने शीशा तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
आग लगने की सूचना पर शिवाजीनगर और बहेड़ी से दो दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। शनिवार को इस मामले में दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के पकरी गांव निवासी कार मालिक सुमन प्रसाद ने शिवाजीनगर थाने में आवेदन दिया।
आवेदन में उन्होंने बताया कि कार उनके नाम पर थी और इस हादसे में करीब 11 लाख रुपये की क्षति हुई है। घटना के बाद कुछ देर तक बरियाही घाट पुल पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकलते देख राहत की सांस ली।
इस संबंध में शिवाजीनगर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। कार मालिक का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
