समस्तीपुर में बिना हेलमेट-सीट बेल्ट वालों को मिला 'गुलाब का तोहफा', अगली बार जुर्माना-जेल

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने शनिवार से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत कर दी। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल के नेतृत्व में जिले के विभिन्न स्थानों पर रोको-टोको अभियान चलाया गया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना रहा। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाए पहले चरण में उन्हें जागरूक किया गया।

परिवहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला जाएगा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने तथा चारपहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े गए लोगों को गुलाब का फूल देकर पहली गलती मानते हुए चेतावनी दी गई। साथ ही उन्हें समझाया गया कि भविष्य में दोबारा नियम तोड़ने पर परिवहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जेल की सजा भी हो सकती है।

यह रोको-टोको अभियान समस्तीपुर-पटना मुख्य सड़क के मोहनपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के ताजपुर राजधानी चौक तथा बंगरा थाना चौक के पास चलाया गया। अभियान में परिवहन विभाग के पदाधिकारी एवं पुलिस बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे। जांच के दौरान आम नागरिकों के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधि भी बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए पकड़े गए, जिन्हें नियमों की जानकारी देकर सावधान किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक लोग बिना हेलमेट तथा चारपहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े गए। सभी को पहली बार चेतावनी देते हुए गुलाब भेंट किया गया और यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई।

पांच लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल ने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी के कारण जिले में औसतन प्रतिदिन करीब पांच लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है। इनमें अधिकांश मौतें बिना हेलमेट बाइक चलाने के कारण होती हैं।