Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रोफेसर परीक्षा में अधिक अंक देने के लिए छात्राओं का करते शारीरिक शोषण, चैट वायरल होने पर आरोपित पहुंचा साइबर थाने

    By Angad Kumar Singh Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:58 PM (IST)

    दलसिंहसराय के एक कॉलेज में छात्राओं के बीच वायरल चैट से सनसनी फैल गई है। आरोप है कि एक प्रोफेसर परीक्षा में अधिक अंक देने के नाम पर छात्राओं का शारीरिक शोषण करते हैं। प्रोफेसर ने आरोपों को साजिश बताकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वायरल चैट की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Samastipur News: कालेज की दो छात्राओं की आपसी बातचीत का चैट वायरल होते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस चैट में जिक्र है कि कालेज के एक प्रोफेसर परीक्षा में अधिक अंक देने के नाम पर छात्राओं का शारीरिक शोषण करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित प्रोफेसर कभी किराए के मकान तो कभी होटलों में छात्राओं को बुलाकर अनुचित कार्य करते रहे हैं। उधर, आरोपित प्रोफेसर ने इसे साजिश बताते हुए अपनी छवि खराब करने का आरोप कुछ छात्राओं और एक छात्र पर लगाया है। उन्होंने दलसिंहसराय थाना और साइबर थाना समस्तीपुर में आवेदन भी दिया है।

    उनका कहना है कि योजनाबद्ध तरीके से फर्जी चैट तैयार कर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की जा सके। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि वायरल चैट की बारीकी से जांच की जा रही है।

    चैट की सत्यता की तकनीकी जांच कराई जाएगी। यदि प्रोफेसर या किसी छात्र-छात्रा की भूमिका संदेहास्पद पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

    देवर ने विधवा भाभी से किया दुष्कर्म का प्रयास

    बेतिया : नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली सोई विधवा भाभी से देवर ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। घटना 15 सितंबर की है। हालांकि पंचायती होने की वजह से महिला विलंब से पुलिस से शिकायत की। सदर एसडीपीओ टू रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि एक महिला की शिकायत पर नौतन थाना में जनक देव यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    नौतन थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। दर्ज प्राथमिकी में महिला ने बताया है कि उसका देवर जनक देव यादव उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ करता है। अवैध संबंध बनाने का दबाव देता है। ऐसा नहीं करने पर जान मारने की धमकी देता है। 15 सितंबर की रात वह घर पर सोई थी। तभी अचानक वह घर में घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर धमकी दिया की शिकायत करोगी तो चाकू से गला रेत शव नदी में फेंक देंगे। फिर वह फरार हो गया।