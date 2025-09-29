Samastipur News: आलू-प्याज व्यापारी से हथियारों के बल पर 3 लाख की लूट, पिस्तौल की बट से किया जख्मी
समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र में आलू और प्याज के एक थोक व्यापारी को रविवार रात बदमाशों ने निशाना बनाया। लगभग 1030 बजे छह अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर 3 लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। घटना हसनपुर-राजघाट मार्ग पर हुई जिससे व्यापारियों में दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। हसनपुर थाना क्षेत्र में आलू और प्याज के थोक कारोबारी को बदमाशों ने निशाना बनाया है। रविवार की रात करीब 10.30 बजे आधा दर्जन अपराधियों ने पिस्टल के बल पर 3 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए।
लूट की वारदात से व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। घटना थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर-राजघाट पथ के कोकनी मोड़ की है। बाजार सीमेंट व्यवसायी निर्मल बड़बड़िया की जमीन के चारदीवारी के पास आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया।
आलू-प्याज व्यवसायी कोकनी ग्राम निवासी रुपेश कुमार को निशाना बनाया गया। रुपेश बाजार के इमली चौक रोड स्थित अपनी आलू प्याज के थोक दुकान बंद कर अपने कर्मी संतोष कुमार महतो के साथ रुपये से भरी थैली लेकर साइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे।
इसी बीच कोकनी मोड़ के निकट पूर्व से घात लगाकर बैठे आधा दर्जन अपराधियों ने साइकिल रुकवाकर पिस्टल के बट से रुपेश जख्मी कर तीन रुपये लूट लिए और गन्ना खेत के रास्ते की ओर भाग खड़े हुए। बाद में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।