Samastipur News: फाइनेंसकर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 6.95 लाख रुपये लूटे, पुलिस टीम घटना की छानबीन में जुटी
Samastipur News नगर थाना के बारह पत्थर मोहल्ला में हुई घटना। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित कर्मी शशिकांत कुमार ब्रांच से 6.95 लाख लेकर जमा कराने निकले थे। ब्रांच से निकलते ही बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। एक बाइक पर दो बदमाश सवार थे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नगर थाना के बारह पत्थर मोहल्ला में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े फाइनेंसकर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित कर्मी शशिकांत कुमार ब्रांच से 6.95 लाख लेकर जमा कराने निकले थे। ब्रांच से निकलते ही घटना को अंजाम दिया गया।
लूट के बाद बदमाश गली होकर भाग निकले। पुलिस टीम घटना की छानबीन में जुटी है। एक बाइक पर दो बदमाश सवार थे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था।
