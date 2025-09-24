Samastipur News: फाइनेंसकर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 6.95 लाख रुपये लूटे, पुलिस टीम घटना की छानबीन में जुटी

Samastipur News नगर थाना के बारह पत्थर मोहल्ला में हुई घटना। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। पीड़ित कर्मी शशिकांत कुमार ब्रांच से 6.95 लाख लेकर जमा कराने निकले थे। ब्रांच से निकलते ही बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। एक बाइक पर दो बदमाश सवार थे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था।

लूट की घटना के बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़। जागरण