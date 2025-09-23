Bihar News: नौकर ही निकला मालकिन का हत्यारा, हत्या में इस्तेमाल राॅड पुलिस ने किया बरामद

समस्तीपुर के वारिसनगर में धनिया व्यापारी की पत्नी तुफा विश्वास की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने 24 घंटे में नौकर बिरजू को गिरफ्तार किया जिसने लूट के इरादे से हत्या की। आरोपी ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लूटी गई सोने की कंगन बरामद की और आरोपी के रिश्तेदार की तलाश जारी है।

संवाद सहयोगी, वारिसनगर। धनिया व्यापारी की पत्नी तुफा विश्वास की हत्याकांड में उसका नौकर ही हत्यारा निकला। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही नौकर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश कर लिया है। गिरफ्तार की पहचान थाना के मन्नीपुर गांव निवासी नरेश पासवान के पुत्र बिरजू कुमार के रूप में हुई। उसकी निशानदेही पर महिला से लूटी कई सोने की कंगन भी बरामद की गई। उसने पैसा एक रिश्तेदार को देने की बात कही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना परिसर में सोमवार को सदर डीएसपी टू संजय कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया लेकिन, पुलिस को उक्त नौकर के अलावा किसी अन्य के घर में दाखिल होने की जानकारी नहीं मिली।

बाद में उक्त नौकर को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू की। उसने कुछ समय तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन, अधिक समय तक नहीं टिक सका। साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला लिया। उसकी निशानदेही पर उसके घर से महिला के पास से लूटी गई कंगन भी बरामद की गई। साथ ही घटना में प्रयुक्त राड और उस समय आरोपी द्वारा पहना गया कपड़ा भी बरामद किया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी बेहद शातिर है। बताया कि पूछताछ में अभी सभी चीजें स्पष्ट नहीं हो सकी है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रिमांड पर लेकर आगे भी पूछताछ की जाएगी। पानी पीने के बहाने घर में घुसा बिरजू धनिया व्यापारी विमल विश्वास की दुकान पर मजदूरी करता था। उसका घर आना-जाना भी लगा रहता था। उसे घर के चप्पे-चप्पे की खबर रहती थी। उसे यह पता था कि व्यापारी पैसा कहां रखता है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि पैसों की लालच में ही वह घर में पानी पीने के बहाने से घुसा था।

इसी दौरान एक शख्स पैसा के तगादा को लेकर पहुंच गया। वह उस समय घर से निकला और उसके जाने का इंतजार करने लगा। बाद में उसने गुपचुप तरीके से घर में दाखिल हो एक कमरे में रखे बक्सा से पैसा निकालने लगा। वह पैसा निकाल जैसे ही बाहर आया, तभी उसे तुफा ने रोक लिया।

वह उसके सामने अड़ गई। स्वयं को फंसता देख उसने रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके द्वारा पहनी गई सोने की कंगन भी खोल ली। घटना को अंजाम देकर वह फरार हो गया। पैसा एक रिश्तेदार को देने की बात कही घटना में करीब एक लाख रुपये की लूट की गई। पुलिस सूत्रों की मानें तो उसने उक्त पैसा अपने एक रिश्तेदार को देने की बात पुलिस को कही है। टीम उक्त रिश्तेदार के घर छापेमारी करने पहुंची। लेकिन, वह फरार बताया गया है।

बताया गया कि पुलिस टीम पैसों की बरामदगी को लेकर उक्त रिश्तेदार की तलाश में जुटी है। बता दें कि रविवार की दोपहर घर में अकेली रह रही पश्चिम बंगाल के नोदिया जिले के डोहरी थाना क्षेत्र की बेथुआ की रहने वाली तुफा विश्वास की हत्या कर दी गई थी।

दंपती लगभग 20 वर्ष से यहां कारोबार करते थे। बाद में पति विमल विश्वास ने अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटपाट के दौरान हत्या किए जाने का केस दर्ज कराया था। उन्होंने 1 लाख रुपये और कंगन लूटे जाने की बात कही थी।