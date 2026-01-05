रेलवे की पैनी नजर, समस्तीपुर में फर्जी टीटीई पकड़ने पर प्रधान टिकट परीक्षक सम्मानित

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । समस्तीपुर-बरौनी मार्ग पर यात्रियों की सतर्कता और रेलवे कर्मी की तत्परता ने बड़ी गड़बड़ी उजागर कर दी। यात्रियों ने शिकायत की कि एक अनजान व्यक्ति खुद को टीटीई बताकर टिकट चेक कर रहा है। सूचना पाकर प्रधान टिकट परीक्षक टुनटुन राय तुरंत संबंधित कोच में पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की। कुछ ही पल में उनकी सतर्कता और तेज़ निर्णय ने यह साबित कर दिया कि वह फर्जी टीटीई था, जिससे रेलवे सुरक्षा बल को कार्रवाई का रास्ता मिल गया।

प्रधान टिकट परीक्षक टुनटुन राय को सम्मान समस्तीपुर रेल मंडल ने प्रधान टिकट परीक्षक टुनटुन राय को उनके उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा और सतर्कता के लिए सम्मानित किया है। सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति ने उन्हें सराहना पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर रेल मंडल के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और टुनटुन राय की ईमानदारी की तारीफ की।

फर्जी टीटीई पकड़ा गया ट्रेन में रविवार को टुनटुन राय ट्रेन संख्या 12578 में बरौनी से समस्तीपुर की ओर यात्रियों का टिकट जांचने के लिए तैनात थे। इसी दौरान कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि एक अनजान व्यक्ति खुद को टीटीई बताकर टिकट की जांच कर रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए टुनटुन राय तुरंत स्थिति का निरीक्षण करने को आगे बढ़े।

सतर्कता से हुई पहचान टुनटुन राय संबंधित यात्रियों के साथ सामान्य कोच में पहुंचे और उक्त व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में ही उनके संदेह को बल मिला। व्यक्ति के दस्तावेज और व्यवहार से साफ हो गया कि वह फर्जी टीटीई था।

अग्रिम कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित जैसे ही फर्जी टीटीई की पुष्टि हुई, उसे समस्तीपुर स्टेशन लाया गया। वहां रेलवे सुरक्षा बल और सीआईबी के सहयोग से उसे जीआरपी समस्तीपुर के हवाले कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इस पूरी प्रक्रिया में टुनटुन राय की सतर्कता और त्वरित निर्णय की सराहना की गई।