धनिया व्यापारी की पत्नी की घर में घुसकर हत्या से इलाके में सनसनी, एक लाख रुपये भी लूटे

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। धनिया व्यवसायी के घर में लूटपाट के इरादे से बदमाश घुस आए। विरोध करने पर बदमाशों ने धनिया व्यवसायी की पत्नी पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी। साथ ही एक लाख रुपये भी लूट लिए। मथुरापुर थाना अंतर्गत बाजार समिति परिसर से सटे कॉलेज रोड पर रविवार को दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।

स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक राजू कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बाजार समिति में व्यवसाय करने वाले धनिया व्यवसायी विमल विश्वास की पत्नी तूफाना विश्वास रविवार को घर पर अकेली थीं।

व्यवसायी ने बताया कि उन्होंने लखनपट्टी निवासी महादेव झा का मकान किराए पर लिया था। वह बाजार समिति स्थित अपनी दुकान पर थे, तभी उन्हें फोन आया कि उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। वह तुरंत घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी का सिर पीछे से कटा हुआ था और उनकी मौत हो चुकी थी।

व्यवसायी ने रोते हुए बताया कि रविवार होने के कारण घर में कैश रखा था। शाम को वह पैसे दूसरे व्यवसायियों को ट्रांसफर कर देते थे। अपराधियों को शायद यह बात पता थी। उन्होंने आशंका जताई कि लूट के दौरान जब उनकी पत्नी ने विरोध किया तो अपराधियों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी।