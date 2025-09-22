धनिया व्यापारी की पत्नी की घर में घुसकर हत्या से इलाके में सनसनी, एक लाख रुपये भी लूटे
समस्तीपुर में धनिया व्यवसायी के घर में लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने विरोध करने पर व्यवसायी की पत्नी की रॉड से हमला कर हत्या कर दी और एक लाख रुपये लूट लिए। घटना मथुरापुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। धनिया व्यवसायी विमल विश्वास की पत्नी तूफाना विश्वास घर पर अकेली थीं तभी यह घटना हुई।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। धनिया व्यवसायी के घर में लूटपाट के इरादे से बदमाश घुस आए। विरोध करने पर बदमाशों ने धनिया व्यवसायी की पत्नी पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी। साथ ही एक लाख रुपये भी लूट लिए। मथुरापुर थाना अंतर्गत बाजार समिति परिसर से सटे कॉलेज रोड पर रविवार को दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।
स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक राजू कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बाजार समिति में व्यवसाय करने वाले धनिया व्यवसायी विमल विश्वास की पत्नी तूफाना विश्वास रविवार को घर पर अकेली थीं।
व्यवसायी ने बताया कि उन्होंने लखनपट्टी निवासी महादेव झा का मकान किराए पर लिया था। वह बाजार समिति स्थित अपनी दुकान पर थे, तभी उन्हें फोन आया कि उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। वह तुरंत घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी का सिर पीछे से कटा हुआ था और उनकी मौत हो चुकी थी।
व्यवसायी ने रोते हुए बताया कि रविवार होने के कारण घर में कैश रखा था। शाम को वह पैसे दूसरे व्यवसायियों को ट्रांसफर कर देते थे। अपराधियों को शायद यह बात पता थी। उन्होंने आशंका जताई कि लूट के दौरान जब उनकी पत्नी ने विरोध किया तो अपराधियों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी।
डीएसपी द्वितीय संजय कुमार, सब इंस्पेक्टर नीरज तिवारी, थाना प्रभारी राहुल कुमार, अपर थाना प्रभारी प्रीति कुमारी और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।