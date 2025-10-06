समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, सेना के जवान जमकर बरसाई गोलियां; 5 घायल

समस्तीपुर के सिंघिया थाने के लगमा गांव में सेना के एक जवान ने जमीन विवाद में अपने रिश्तेदारों पर गोलियां चला दीं जिसमें दो महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को दरभंगा ले जाया गया है और पुलिस ने आरोपी जवान को उसकी लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सिंघिया थाने के लगमा गांव में सोमवार की सुबह सेना के जवान ने जमीन और बरसाती पानी बहाने के विवाद में पट्टीदारों पर गोलियां बरसा दीं। इसमें दो महिलाओं समेत पांच लोग जख्मी हो गए। सभी को दरभंगा ले जाया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।

