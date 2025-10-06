Language
    समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, सेना के जवान जमकर बरसाई गोलियां; 5 घायल

    By Jalaj Kumar Singh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:56 AM (IST)

    समस्तीपुर के सिंघिया थाने के लगमा गांव में सेना के एक जवान ने जमीन विवाद में अपने रिश्तेदारों पर गोलियां चला दीं जिसमें दो महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को दरभंगा ले जाया गया है और पुलिस ने आरोपी जवान को उसकी लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सिंघिया थाने के लगमा गांव में सोमवार की सुबह सेना के जवान ने जमीन और बरसाती पानी बहाने के विवाद में पट्टीदारों पर गोलियां बरसा दीं। इसमें दो महिलाओं समेत पांच लोग जख्मी हो गए। सभी को दरभंगा ले जाया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।

    उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस ने उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया है। पूर्व सैनिक उमेश सिंह और महेश सिंह व सुरेश सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद है। सोमवार की सुबह उसी जमीन में बारिश के पानी के बहाव को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई।

    इस पर उमेश सिंह और उसके सैनिक पुत्र नवीन सिंह ने महेश व सुरेश के परिवार पर पिस्टल से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें महेश सिंह, सुरेश सिंह, उनकी पत्नियां और एक युवक गुलशन जख्मी हैं।

    महेश सिंह की हालत गंभीर है। उनके पेट गोली लगी है। अन्य के हाथ और पांव में गोली लगी है। थानाध्यक्ष श्याम कुमार मेहता के अनुसार, उमेश की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

