    समस्तीपुर में  ज्वेलरी दुकान से 60 लाख से अधिक के जेवर व नकदी की चोरी

    By mukesh kumarEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    समस्तीपुर के ताजपुर स्थित सोनी फैशन ज्वेलर्स में रविवार रात भीषण चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने दुकान से करीब 28 किलो चांदी, 60 ग्राम सोना और 20 हजार रुपये ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण, ताजपुर (समस्तीपुर)। थाना क्षेत्र के नीम चौक स्थित सोनी फैशन ज्वेलर्स में रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

    चोर दुकान से करीब 28 किलो चांदी के जेवर, 60 ग्राम सोने के आभूषण और 20 हजार रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है। घटना से पूरे बाजार में हड़कंप मचा हुआ है।

    दुकान के संचालक जकी अहमद ने बताया कि रविवार की शाम करीब सात बजे दुकान बंद कर वह घर चले गए थे। दुकान में कार्यरत 14 कर्मी भी प्रतिदिन की तरह अपने-अपने घर चले गए।

    सोमवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे उनके भाई रफी अहमद दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का नजारा देख चौंक गए। दुकान के सेल्फ खुले हुए थे, सोने-चांदी के जेवरों के डिब्बे इधर-उधर बिखरे पड़े थे। सूचना मिलने पर जब संचालक दुकान पहुंचे तो देखा कि पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है।

    वहीं, सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का तार कटा हुआ था और डीवीआर (हार्ड डिस्क) भी गायब थी। चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे और पहचान छिपाने के लिए साक्ष्य मिटाकर फरार हो गए।

    प्रारंभिक जांच में कयास लगाया जा रहा है कि चोरों ने दुकान के सामने पेंटिंग कार्य के लिए लगाए गए बांस-बल्लों का सहारा लेकर छत पर चढ़ाई की और फिर सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरकर पीछे के दरवाजे को तोड़ा। बाद दुकान में घुसकर आराम से जेवर और नकदी समेट ली।

    सूचना मिलते ही मुफस्सिल अंचल इंस्पेक्टर संदीप कुमार, एसआई राजवंश कुमार, एएसआई जितेंद्र कुमार सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दुकान के कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है।

    पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित दुकानदार ने ताजपुर थाना में आवेदन देकर गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष शंकर शरण दास ने बताया कि आवेदन पर अग्रेतर कर्रवाई की जा रही है।