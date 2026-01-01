Language
    नियोजित शिक्षकों के लिए आखिरी मौका! 9 जनवरी तक करें आवेदन, तभी बन पाएंगे राज्यकर्मी

    By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:49 PM (IST)

    Niyojit Teacher Last Chance: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह उन शिक्षकों के लिए अंति ...और पढ़ें

    BSEB Sakshamta Test : अब तक फेल रहे या परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षक इसमें भाग ले सकते हैं। फाइल फोटो


    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Sakshamta Pariksha 5: बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी (विशिष्ट शिक्षक) बनने का आखिरी दरवाजा खुल गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    इच्छुक शिक्षक 9 जनवरी 2026 तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। यह परीक्षा उन शिक्षकों के लिए लास्ट चांस मानी जा रही है, जो अब तक सक्षमता परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में या तो शामिल नहीं हो सके या अनुत्तीर्ण रह गए

    किन शिक्षकों को मिलेगा मौका?

    • सक्षमता परीक्षा पंचम में वे सभी शिक्षक शामिल हो सकते हैं-
    • जो पहले चार परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए
    • जो परीक्षा देकर फेल हो गए
    • जिन्होंने सक्षमता-IV के लिए आवेदन और शुल्क तो जमा किया था, लेकिन किसी कारण से आवेदन अनुमोदित नहीं हो सका 

    CBT मोड में होगी परीक्षा  

    • परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में होगी 
    • अवधि: 2 घंटे 30 मिनट 
    • कुल प्रश्न: 150 ऑब्जेक्टिव
    • प्रत्येक प्रश्न: 1 अंक 
    • निगेटिव मार्किंग नहीं
    • यह परीक्षा कक्षा 1–5, 6–8, 9–10 और 11–12 के शिक्षकों के लिए होगी। 

    न्यूनतम अंक तय, इतना लाना जरूरी 

    • सामान्य वर्ग: 40% 
    • पिछड़ा वर्ग: 36.5%
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 34% 
    • SC/ST, दिव्यांग, महिला शिक्षक: 32%

     

    आवेदन में लगेंगे ये जरूरी दस्तावेज 

    • मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक के प्रमाणपत्र व अंकपत्र 
    • बीएड / डीएलएड / बी.लिब 
    • सी-टेट / एस-टेट प्रमाणपत्र 
    • आधार कार्ड 
    • नियोजन इकाई का नियुक्ति पत्र 
    • आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र 
    • दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र 

     फेल हुए तो क्या जाएगी नौकरी? जान लीजिए सच

     सरकार और पटना हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के अनुसार— 

    • नौकरी नहीं जाएगी
    •  लेकिन राज्यकर्मी (विशिष्ट शिक्षक) का दर्जा नहीं मिलेगा
    •  ऐसे शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्य करेंगे
    •  उन्हें स्थानांतरण और नया वेतनमान जैसे लाभ नहीं मिलेंगे  

    आंकड़ों में समझिए पूरी तस्वीर

    •  बिहार में कुल नियोजित शिक्षक: करीब 3.68 लाख 
    • चार परीक्षाओं में अब तक पास: लगभग 2.73 लाख 
    • अब भी बचे शिक्षक: 70 से 80 हजार 
    • इन्हीं के लिए है सक्षमता परीक्षा पंचम — आखिरी मौका