नियोजित शिक्षकों के लिए आखिरी मौका! 9 जनवरी तक करें आवेदन, तभी बन पाएंगे राज्यकर्मी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Sakshamta Pariksha 5: बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी (विशिष्ट शिक्षक) बनने का आखिरी दरवाजा खुल गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इच्छुक शिक्षक 9 जनवरी 2026 तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। यह परीक्षा उन शिक्षकों के लिए लास्ट चांस मानी जा रही है, जो अब तक सक्षमता परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में या तो शामिल नहीं हो सके या अनुत्तीर्ण रह गए।