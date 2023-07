समस्तीपुर में लव जिहाद: खुद को हिंदू बताकर मुस्लिम युवक ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया, गांव लाकर बदला नाम

बिहार के समस्तीपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस्ती पट्टी गांव के मुस्लिम लड़के ने गुजरात में हिंदू बनकर 15 साल की नाबालिग हिंदू लड़की से शादी की और इसके बाद घर लौटकर उसका मुस्लिम नाम रख दिया। मामला तब सामने आया जब गुजरात के बजरंग दल के नेताओं ने दरभंगा इकाई को मामले की जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की रहने वाली है किशोरी। (प्रतीकात्मक फोटो)

