Jamui Train Accident : मिथिला और मौर्य डायवर्ट, समस्तीपुर मंडल की 12 ट्रेनें प्रभावित

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Division Trains Affected: जमुई जिले में मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली करीब एक दर्जन ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। झाझा–जसीडीह रेलखंड के टेलवा बाजार हाल्ट के समीप पुल संख्या 676 पर शनिवार देर रात मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके कारण कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से परिचालित करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस हादसे के चलते मिथिला एक्सप्रेस, गंगासागर एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस, टाटानगर एक्सप्रेस, रक्सौल–हावड़ा एक्सप्रेस, रक्सौल–हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस, जयनगर–कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस और गोरखपुर–आसनसोल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को दो से छह घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ रहा है।