Jamui Train Accident : मिथिला और मौर्य डायवर्ट, समस्तीपुर मंडल की 12 ट्रेनें प्रभावित
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Division Trains Affected: जमुई जिले में मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली करीब एक दर्जन ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। झाझा–जसीडीह रेलखंड के टेलवा बाजार हाल्ट के समीप पुल संख्या 676 पर शनिवार देर रात मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके कारण कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से परिचालित करना पड़ा।
इस हादसे के चलते मिथिला एक्सप्रेस, गंगासागर एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस, टाटानगर एक्सप्रेस, रक्सौल–हावड़ा एक्सप्रेस, रक्सौल–हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस, जयनगर–कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस और गोरखपुर–आसनसोल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को दो से छह घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ रहा है।
डायवर्ट होने वाली ट्रेनें
- 13044 रक्सौल–हावड़ा एक्सप्रेस,
- 13186 गंगासागर एक्सप्रेस,
- 13136 जयनगर–कोलकाता साप्ताहिक,
- 15234 मैथिली एक्सप्रेस,
- 13022 मिथिला एक्सप्रेस,
- 15028 मौर्य एक्सप्रेस,
- 15048 पूर्वांचल एक्सप्रेस,
- 13020 बाघ एक्सप्रेस
को परिवर्तित मार्ग भागलपुर–साहिबगंज रेलखंड होकर चलाया गया।
वहीं,
- 18120 जयनगर–टाटानगर एक्सप्रेस,
- 17006 रक्सौल–हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस,
- 18182 थावे–टाटानगर एक्सप्रेस,
- 13508 गोरखपुर–आसनसोल एक्सप्रेस
को कोडरमा–गोमो रेलखंड के रास्ते रवाना किया गया।रेल प्रशासन द्वारा ट्रैक बहाली का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के मध्य किमी 344/05 के पास 27.12.2025 को 23.25 बजे एक मालगाड़ी के 08 डिब्बे पटरी से उतर गए । इस कारण इस रेलखंड के अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन बाधित हो गए हैं । सूचना मिलते हुए आसनसोल, मधुपुर एवं झाझा से एआरटी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे एवं परिचालन पुनर्बहाल करने हेतु युद्धस्तर पर कार्य जारी है।
सरस्वती चन्द्र, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूमरे
