    सीटीई प्रशिक्षण में दूसरी महिला को भेजने का मामला, पंचायत शिक्षिका पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज

    By Vinay Bhushan Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:29 PM (IST)

    विभूतिपुर के प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर की शिक्षिका हेना प्रवीण पर सीटीई प्रशिक्षण में स्वयं न जाकर दूसरी महिला को भेजने का आरोप है। विभागीय कार्र ...और पढ़ें

    अपने स्थान पर किसी दूसरी महिला को भेजने का आरोप! फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, विभूतिपुर (समस्तीपुर)। प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक उर्दू विद्यालय आलमपुर की पंचायत शिक्षिका हेना प्रवीण पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है।

    सीटीई प्रशिक्षण में स्वयं उपस्थित न होकर किसी अन्य महिला को भेजने के आरोप में उन्हें 7 जनवरी को पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के समक्ष तलब किया गया है।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक 7041 दिनांक 30 दिसंबर 2025 के आलोक में आलमपुर कोदरिया पंचायत के पंचायत सचिव ने संबंधित शिक्षिका को पत्र सौंपते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

    पत्र में शिक्षिका से शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा निर्गत चयन पत्र, विद्यालय में योगदान पत्र की छायाप्रति, प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।

    आरोप है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) द्वारा 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित सीटीई प्रशिक्षण में शिक्षिका स्वयं शामिल नहीं हुईं और अपने स्थान पर सोनी कुमारी नामक महिला को भेज दिया।

    इस कृत्य को सरकारी आदेशों का उल्लंघन, धोखाधड़ी और जालसाजी की श्रेणी में माना गया है। पत्र में यह भी उल्लेख है कि विद्यालय में पढ़ाने के दौरान भी शिक्षिका द्वारा अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को भेजे जाने की शिकायतें मिली हैं।

    पंचायत सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन आरोपों के मद्देनज़र 7 जनवरी को दिन के 11 बजे पंचायत सरकार भवन, आलमपुर कोदरिया (वार्ड संख्या-3) में पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को भी दे दी गई है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर द्वारा 22 दिसंबर को शिक्षिका को सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह उस दिन भी अनुपस्थित रहीं।