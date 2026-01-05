नक्सलवाद के खात्मे के बेहद करीब देश, सीआरपीएफ महानिदेशक जीपी सिंह का दावा

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। CRPF DG Statement: देश नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के कगार पर खड़ा है। यह दावा सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने किया। वे सोमवार को झारखंड के सारंडा जंगल में माओवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्र के स्वजनों से मुलाकात करने समस्तीपुर जिले के रहीमपुर चांदोपट्टी स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे थे।

सीआरपीएफ महानिदेशक ने शहीद इंस्पेक्टर कौशल मिश्र की पत्नी माधुरी देवी समेत स्वजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि घायल होने के बाद शहीद को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे सभी विवश रहे। सीआरपीएफ अपने हर वीरगति प्राप्त जवान और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने कहा कि हमारे जवानों की कड़ी मेहनत, साहस और बलिदान के कारण ही आज देश नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। शहीद कौशल मिश्र का बलिदान केवल सीआरपीएफ ही नहीं, बल्कि पूरा देश हमेशा याद रखेगा। आने वाले समय में भी बल उनके परिवार के साथ निरंतर जुड़ा रहेगा और हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

सीआरपीएफ महानिदेशक ने मौके पर उपस्थित स्थानीय विधायक से भी अपील की कि शहीद के परिवार को स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने समस्तीपुर की धरती को नमन करते हुए जिले के योगदान की भी सराहना की।

इससे पहले जीपी सिंह सड़क मार्ग से समस्तीपुर पहुंचे, जहां जिला अतिथि गृह में डीआईजी स्वप्ना गौतम और एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने उनका स्वागत किया। उन्हें जिला पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे रहीमपुर चांदोपट्टी पहुंचे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए।