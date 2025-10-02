समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में बुराई के प्रतीक रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन

Samastipur News जिला दशहरा कमेटी की ओर से रावण विध्वंश लीला का आयोजन किया गया। पंजाबी कॉलोनी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक जुलूस निकाला गया जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हाउसिंग बोर्ड मैदान पहुंचा। वहां रावण के 90 फीट ऊंचे पुतले कुंभकर्ण के 60 फीट और मेघनाथ के 40 फीट के पुतले का दहन किया गया।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। शहर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में गुरुवार को जिला दशहरा कमिटी द्वारा रावण विध्वंश लीला का आयोजन किया गया। पंजाबी कॉलोनी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक जुलूस निकाला गया जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हाउसिंग बोर्ड मैदान पहुंचा।

वहां रावण के 90 फीट ऊंचे पुतले, कुंभकर्ण के 60 फीट और मेघनाथ के 40 फीट के पुतले का दहन किया गया। इस आयोजन में विधान पार्षद डा. तरुण कुमार, विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, पूर्व सांसद अश्मेघ देवी, नगर निगम महापौर अनिता राम, जेडीयू नेत्री शाकुन्तल वर्मा, पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान सहित जिले के विभिन्न स्थानों से काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

मैदान में रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों को अग्नि में जलता देख उपस्थित लोग में जोश और उल्लास का माहौल छा गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी और आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों की संख्या में लोग इस आयोजन का हिस्सा बनने पहुंचे थे। जिससे पूरे मैदान में एक उत्सव जैसा माहौल था। रामलीला की झांकियां भी निकाली गई जहां भगवान राम और उनकी सेना ने रावण के अंत के प्रतीक स्वरूप उसकी सेना के पुतलों को धराशायी किया।