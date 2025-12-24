अभी और सताएगी ठंड, अगले चार दिनों तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट
Bihar weather forecast: बिहार में अगले चार दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर)। Bihar cold wave alert: मिथिलांचल और उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है।
पछिया हवा और धूप के अभाव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। बुधवार को भी दिनभर आसमान में धुंध छाई रही और धूप नहीं निकलने से ठंड का असर सुबह से रात तक बना रहा।
ठंड के कारण आम लोगों की दिनचर्या बदल गई है। सड़कों पर आवाजाही कम रही और अधिकतर लोग घरों में ही दुबके रहे। चौक-चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। वहीं, बाजारों में पकौड़े, लिट्टी-चोखा और चाय की दुकानों पर भीड़ देखी गई।
तापमान सामान्य से काफी नीचे
डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग छह डिग्री कम रहा।
वहीं न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2014 के बाद यह अब तक की सबसे अधिक ठंड मानी जा रही है। उस समय अधिकतम तापमान 14.2 और न्यूनतम 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।
किसानों और पशुपालकों के लिए विशेष सतर्कता जरूरी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस कराके की ठंड का असर मानव जीवन के साथ-साथ पशु और फसलों पर भी पड़ सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं के लिए सूखी घास या पुआल का बिछावन करें और दुधारू पशुओं को लीवर फ्लू संक्रमण से बचाने के लिए धान का पुआल न खिलाएं।
पशुओं में दस्त या निचले जबड़े में सूजन जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराएं।वहीं फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में नमी बनाए रखने की सलाह दी गई है, ताकि ठंड से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
कुछ राहत की संभावना, लेकिन ठंड रहेगी कायम
मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए. सत्तार के अनुसार, अगले चार दिनों तक शीतलहर बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की धूप निकलने की संभावना है। साथ ही कहीं-कहीं बादल भी छाए रह सकते हैं। आज से पुरवा हवा चलने की संभावना है, जिससे कनकनी में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन ठंड से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है।
