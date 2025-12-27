समस्तीपुर में पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ की अभद्रता, वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर)। Bihar Sports Incident: गुलाब बूबना इंटर स्कूल के खेल मैदान में बिहार पुलिस और होमगार्ड के कुछ जवानों द्वारा खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। वीडियो में जवान गेंद जाने के बाद गाली-गलौज और हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं।

स्पोर्ट्स क्लब और उसके संचालकों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है और चेतावनी दी है कि अगर पुलिस को टाउन हॉल से नहीं हटाया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल के खेल मैदान के पास स्थित टाउन हॉल में पटोरी थाने के कुछ जवान बिना अनुमति वर्षों से रह रहे हैं। गुरुवार को स्कूली बच्चे टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे, जब गेंद गलती से टाउन हॉल में चली गई। इस पर पुलिसकर्मियों ने बच्चों और खिलाड़ियों को बाहर निकालते हुए गाली-गलौज की।

खिलाड़ियों का कहना है कि अक्सर गेंद गलती से टाउन हॉल में चली जाती है, लेकिन पुलिसकर्मी हर बार अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही टाउन हॉल खाली नहीं कराया गया तो उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे और आंदोलन करेंगे।