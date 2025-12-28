समस्तीपुर को मिलेगी बड़ी सौगात, बूढ़ी गंडक नदी पर बनेगा नया आधुनिक पुल

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur new bridge: समस्तीपुर शहर को जल्द ही एक और आधुनिक पुल की सौगात मिलने जा रही है। शहर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी पर मथुरापुर और मगरदही घाट के बीच नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है।इस स्थान पर करीब 75 वर्ष पुराने लोहे के पुल को अब पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा, जिसकी जगह अत्याधुनिक एचएलआरसीसी ब्रिज का निर्माण होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1951 में समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ने के उद्देश्य से बने इस पुराने स्क्रू पाइल पुल को अब यातायात के लिए अनुपयुक्त माना जा रहा है। प्रशासन ने पुल हटाने का कार्य शुरू कर दिया है और जल्द ही नया पुल निर्माण कार्य आरंभ होने की संभावना है।

पुल के साथ बनेगी फोरलेन सड़क नई परियोजना के तहत पुल के साथ-साथ 2.05 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। यह सड़क मथुरापुर घाट से मुक्तापुर गुमटी तक बनेगी। दोनों ओर 7-7 मीटर चौड़ी लेन होगी और सड़क किनारे नाला निर्माण भी किया जाएगा। नया पुल करीब 200 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होगा। गौरतलब है कि इसी पुल के समानांतर पहले से एक आरसीसी पुल मौजूद है।

24 माह में पूरा होगा काम इस पूरी परियोजना पर लगभग 58.6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण एजेंसी को 24 महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। पुल और सड़क निर्माण से मथुरापुर घाट व बाजार समिति क्षेत्र में लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर दरभंगा जाने वाले यात्रियों के लिए यह परियोजना वरदान साबित होगी।

पुराना पुल हटाया जा रहा सड़क और पुल निर्माण की निविदा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। चयनित एजेंसी ने पुराने पुल को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि एक महीने के भीतर पुल पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद नए पुल का निर्माण प्रारंभ होगा।