    Bihar Inter Practical Exam 2026: 10 से 20 जनवरी तक होगी इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष निर्देश

    By Prakash Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रायोगिक परीक्षा के निर्देश जारी किए हैं। यह परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किया है। जिले में आगामी 10 से 20 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जिले के छात्र-छात्राओं ने तैयारी शुरू कर दी है। 

    वहीं बिहार बोर्ड ने इंटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने पत्र में बताया कि प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यह आगामी नौ जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। 

    अपने शिक्षण संस्थान से प्राप्त करें प्रवेश पत्र 

    वहीं परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया कि वे अपना प्रवेश पत्र अपने-अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से प्राप्त करेंगे। यह प्रवेश पत्र सिर्फ प्रायोगिक परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। जबकि, सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 

    समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही प्रवेश पत्र जारी किया गया है। वहीं जिन संस्थानों ने सेंटअप परीक्षा का परिणाम अब तक समिति को उपलब्ध नहीं कराया है उन छात्रों का प्रवेश पत्र परिणाम प्राप्त हाेने के बाद ही जारी किया जाएगा। 

    जबकि, सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित या असफल का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए कुल 64 हजार 355 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इसमें 29 हजार 842 छात्र एवं 34 हजार 513 छात्राएं शामिल है।

    दिव्यांग को लेखक की सुविधा के लिए लेनी होगी अनुमति

    बिहार बोर्ड के निर्देशानुसार दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से अनुमति लेनी होगी। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर परीक्षार्थी परीक्षा समिति के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।