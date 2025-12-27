कोल्ड वेव के बीच New Year 2026 की करें तैयारी, ठंड-कोहरे से राहत की उम्मीद नहीं

संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर)। Bihar Weather Update: उत्तर बिहार में कोल्ड वेव का असर लगातार गहराता जा रहा है। नए साल 2026 के आगमन से पहले ही ठंड ने पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

बीते एक सप्ताह से जिले में मौसम सर्द बना हुआ है और शुक्रवार को भी दिनभर सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। आसमान में बादल और घना कुहासा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

ठंडी पछुआ हवाओं और धूप के अभाव के कारण दिन में भी लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने से सड़कों और बाजारों में आवाजाही भी कम नजर आई।

डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम वैज्ञानिक डा. ए. सत्तार ने बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय मौसमीय सिस्टम का प्रभाव उत्तर बिहार के जिलों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

लगातार चल रही पछुआ हवाओं और वातावरण में नमी के कारण ठंड का प्रभाव और बढ़ सकता है। जेट स्ट्रीम के असर से आने वाले दिनों में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले चार से पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह के समय मध्यम से घना कुहासा छाया रह सकता है।

इस दौरान अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाएं ठंड के अहसास को और तीव्र करेंगी।