समस्तीपुर रेल मंडल से 18 जनवरी को रवाना होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, चेक करें रूट और किराया

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आईआरसीटीसी (IRCTC) की ओर से आगामी 18 जनवरी को दक्षिण भारत की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) की शुरुआत की जाएगी। उक्त बातें आईआरसीटीसी के डीजीएम राजेश कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि यह ट्रेन 18 जनवरी को बेतिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी। इस विशेष पर्यटक ट्रेन के माध्यम से बिहार एवं पूर्वी भारत के श्रद्धालुओं को रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मल्लिकार्जुन तथा जगन्नाथ पुरी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। पूरी यात्रा 14 रात और 15 दिन की होगी।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को तीन श्रेणियों (इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास) में विभाजित किया गया है। इकोनॉमी क्लास का किराया 27 हजार 535 रुपये, स्टैंडर्ड क्लास का 37 हजार 500 रुपये तथा कंफर्ट क्लास का किराया 51 हजार 405 रुपये निर्धारित किया गया है।

कंफर्ट क्लास में एसी-2 श्रेणी के कोच की सुविधा उपलब्ध होगी। किराया में यात्रा के साथ-साथ ठहरने, भोजन, स्थानीय भ्रमण, परिवहन तथा होटल की सुविधा शामिल रहेगी। स्लीपर बोगी के यात्रियों को नॉन-एसी होटल में, जबकि एसी कोच के यात्रियों को एसी होटल में ठहराया जाएगा।

सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कोच में एक गार्ड की तैनाती रहेगी तथा सफाई के लिए अलग से अटेंडेंट की व्यवस्था होगी। जिससे परिवार और वरिष्ठ नागरिक बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकेंगे।