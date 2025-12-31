समस्तीपुर में शराब धंधेबाज के यहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में शराब धंधेबाज के ठिकाने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमलावरों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक दारोगा, वाहन चालक सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।

बताया गया कि पुलिस को अवैध शराब के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम मौके पर पहुंची थी। छापेमारी के दौरान वहां मौजूद लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया और पुलिस वाहन के शीशे तोड़ डाले।