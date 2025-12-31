समस्तीपुर में शराब धंधेबाज के यहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला
समस्तीपुर में शराब धंधेबाज के ठिकाने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस हमले में एक दारोगा, वाहन चालक समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। अवैध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में शराब धंधेबाज के ठिकाने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमलावरों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक दारोगा, वाहन चालक सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।
बताया गया कि पुलिस को अवैध शराब के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम मौके पर पहुंची थी। छापेमारी के दौरान वहां मौजूद लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया और पुलिस वाहन के शीशे तोड़ डाले।
हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया।
पुलिस ने मामले में दो महिला, एक दर्जन पुरुष ज्ञात तथा 20–25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
