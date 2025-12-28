समस्तीपुर में रफ्तार का कहर, ट्रक-कार टक्कर में कार 20 मीटर तक घिसटती चली गई

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसरीघरारी चौराहे पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर से पटोरी की ओर जा रही एक कार को पीछे से आ रहे समस्तीपुर से दलसिंहसराय की ओर जा रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कार को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक तथा उसके चालक को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल चालक से पूछताछ की जा रही है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया। यह घटना शनिवार रात करीब 9:15 बजे की है।

