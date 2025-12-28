समस्तीपुर में रफ्तार का कहर, ट्रक-कार टक्कर में कार 20 मीटर तक घिसटती चली गई
समस्तीपुर के मुसरीघरारी चौक पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार 20 मीटर तक घिसटती चली गई। गनीमत रही कि कार सवार सभी सुरक्षित रहे। पुलिस ने ट् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसरीघरारी चौराहे पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर से पटोरी की ओर जा रही एक कार को पीछे से आ रहे समस्तीपुर से दलसिंहसराय की ओर जा रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कार को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक तथा उसके चालक को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल चालक से पूछताछ की जा रही है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया। यह घटना शनिवार रात करीब 9:15 बजे की है।
सड़क हादसे का शिकार मजदूर की मौत, शव पहुंचते ही मचा कोहराम
कल्याणपुर । चकमेहसी थाना क्षेत्र के सोमनाहा गांव के एक युवक का शव पटना से गांव पहुंचते हीं कोहराम मच गया। 24 दिसंबर की रात कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मघुरापुर टारा सेंट्रल बैंक के समीप साइकिल सवार युवक मजदूरी कर घर लौट रहा था।
इसी क्रम में अज्ञात वाहन से ठोकर लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इलाज के लिए पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान शनिवार की रात उसकी मौत हो गई।
मृतक युवक चकमेहसी थाना क्षेत्र के सोमनाहा गांव के देवनारायण महतो का 42 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार था। पटना पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को शव सौंप दिया गया । ग्रामीणों के सहयोग से शव का अंतिम संस्कार किया गया।
