Bihar Government: अब किसानों को सब्जी बीज पर भी मिलेगा अनुदान, सरकार दे रही 75 प्रतिशत तक सब्सिडी
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार सब्जी बीजों पर 75% सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके किसान मिर्च, टमाटर, बैंगन, और अन्य स ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। किसानों की आमदनी बढ़ाने और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। अब किसान उच्च गुणवत्ता वाले 10 प्रकार के सब्जी बीजों पर 75 फीसदी अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सब्जी बीजों के उपयोग को बढ़ाने और किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना काफी लाभकारी सिद्ध होगी।
उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से खेती में लगने वाली लागत भी कम होगी। साथ ही उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों की आय में भी इजाफा होगा। आने वाले वर्षों में मौसम के बदलाव, तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा के कारण खेती की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं।
ऐसे में किसानों को वैज्ञानिक पद्धति अपनाने और गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करना बेहद जरूरी हो गया है।
इस योजना के तहत किसानों को मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी, करेला, कद्दू, बरबटी, सेम जैसी प्रमुख सब्जियों के उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कृषि कार्यालय ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।
