Bihar Government Scheme: सुनीता को रोजगार के लिए मिली 10 हजार की सहायता, बना लिए 50 हजार

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिले में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं। महिलाओं ने इस राशि से क्या कुछ किया, इसके बारे में खुलकर बताया। किसी महिला लाभुक ने बताया कि 10 हजार रुपये से किराना दुकान खोली है और उसे ठीक से चला रही हैं, जबकि दूसरी महिला लाभुक ने कहा है कि उसने सिलाई मशीन खरीदी। अब सिलाई सेंटर खोलकर अन्य महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दे रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी हिम्मत न हारने वालीं बहादुरपुर प्रखंड की सुनीता देवी आज कई महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिली 10 हजार रुपये की सहायता ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी है। आज सुनीता देवी मिथिला पेंटिंग के जरिए न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं।

सुनीता मिथिला पेंटिंग कर साड़ी-दुपट्टे बेच रही हैं, लेकिन पहले इनके पास साड़ी के कपड़े और पेटिंग के सामान खरीदने के पैसे तक नहीं थे। 10 हजार की मदद के बाद इन्हें 50 हजार की आमदनी हुई और अब ये और आगे बढ़ रही हैं। सुनीता पहले से ही मिथिला पेंटिंग में अच्छी थीं। सहायता राशि मिलने के बाद उन्होंने पेंटिंग सामग्री और कपड़ों की खरीद कर अपने हुनर को व्यवसाय में बदलने की पहल की।

धीरे-धीरे उनकी बनाई मिथिला पेंटिंग से सजी साड़ियां, पाग, चादर, बैग और पर्स की मांग बढ़ने लगी। आज सुनीता देवी का उत्पाद स्थानीय बाजार में खूब पसंद किया जा रहा है और उनका व्यवसाय निरंतर बढ़ रहा है। वहीं, बिरौल प्रखंड के पटनियां गांव की रहने वाली लाभार्थी लक्ष्मी देवी, अर्चना कुमारी ने कहा कि वह कंगण जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदी है। उन्होंने जीविका समूह से जुड़ने के बाद जीवन में बदलाव का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये से शिलाई मशीन खरीदी और निकट के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का ड्रेस सिलाई कर देती हूं। सही आमदनी हो जाती है। अब अधिक पूंजी जोड़कर इसे एक बेहतर केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती हैं।

वहीं, बहादुरपुर की रहने वाली बुच्ची देवी, कुमकुम देवी ने बताया कि वह जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये मिलने पर बकरी खरीदकर अपना रोजगार शुरू किया। इससे घर की जरूरतें पूरी होने लगी हैं।