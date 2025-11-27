Saharsa Supaul NH Four-Lane: सहरसा-सुपौल एनएच सड़क बनकर तैयार, 20 मिनट में पूरा हो रहा सफर

जागरण संवाददाता, सहरसा। सहरसा से सुपौल की यात्रा अब चमचमाती सड़क पर 20 मिनट में यात्री अपनी यात्रा पूरा करने लगे हैं। बकौर से परसरमा होते हुए बनगांव से महिषी तक 39 किमी एनएच फोरलेन सड़क का निर्माण चार सेक्शन में कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

एनएच निर्माण कंपनी द्वारा अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। एनएचएआई द्वारा निर्माण को लेकर निर्धारित अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तक कंपनी ने निर्माण पूर्ण कर लिया है। जल्द ही इसे फाइनल कर विभाग को कंपनी हैंडओवर कर देगी।

वर्ष 2023 में धारिवाल कंपनी को इस एनएच के निर्माण का इकरारनामा हुआ था। 551 करोड़ की लागत से इस एनएच को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर निर्माण किया गया है। कंपनी के द्वारा दिन रात काम कर इसे निर्धारित तिथि में पूर्ण कर लिया गया है। एनएच पर चलने में अब चौक-चौराहे और बाजार के जाम में बिना फंसे लोग सफर कर रहे हैं।

एनएच में दो बड़ा ओवरब्रिज और 10 बड़ा अंडर पास और सात छोटा अंडर पास का निर्माण किया गया है। आबादी वाले जगह पर सर्विस रोड का भी निर्माण किया गया है। जगह-जगह पर ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों को लगाने के लिए अतिरिक्त स्थान दिया गया है।

एनएच के बीच डिवाइडर पर रोशनी का प्रबंध करते हुए स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। जगह-जगह यात्री सुविधा हेतु एनएच किनारे शौचालय भी बनाया गया है। यात्रियों की सभी सुविधाओं को देखते हुए आधुनिक तरीके से इस एनएच का निर्माण किया गया है।

छह इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया: एनएच पर किसी तरह की आपात स्थिति में सहायता हेतु छह जगह इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है। ताकि किसी विषमय परिस्थिति में यात्री काल कर आपातकाल सहायता ले सकते हैं। वहीं, सिहौल और बसुदेवा के बीच एक टोल का भी निर्माण किया गया है। इस टोल का एनएचएआई टेंडर कर टोल शुरू करेगा।