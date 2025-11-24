Khagaria Saharsa Road: खगड़िया-सहरसा के बीच दूरी होगी कम, 661 करोड़ की लागत से हो रहा SH-95 का निर्माण

जागरण संवाददाता, खगड़िया। फरकीया एवं कोसी क्षेत्र को जोड़ने को लेकर जल्द ही नए मार्ग एसएच 95 का निर्माण कार्य पुरा हो जाएगा। अगले वर्ष इस पर आवागमन आरंभ हो सकेगा। इसके आरंभ होने के साथ खगड़िया जिला मुख्यालय से सहरसा की दूरी घटकर 55 किलोमीटर हो जाएगी। 661 करोड़ की मानसी से सिमरी बख्तियारपुर तक एसएच 95 का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस सड़क परियोजना का कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। मानसी- सिमरी बख्तियारपुर सड़क परियोजना पूरा होने पर खगड़िया जिला मुख्यालय से सहरसा की दूरी 95 किलोमीटर से घटकर मात्र 55 किलोमीटर रह जाएगी। एसएच-95 सड़क परियोजना का कार्य सिगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। परियोजनाओं से जुड़े एडमिन मैनेजर संजय राय ने बताया कि मानसी हरदी चौधारा 70 किलोमीटर सड़क परियोजना का निर्माण कार्य तीन फेज में किया जाना है। जिसमें मानसी से धनछड़ 14 किलोमीटर एवं धनछड़ से सिमरी बख्तियारपुर 14 किलोमीटर सड़क परियोजना क्रमशः फेज वन एवं फैज टू के अंतर्गत निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

मानसी सिमरी बख्तियारपुर 28 किलोमीटर सड़क परियोजना में कोसी, डेड कोसी ,कमला एवं बागमती नदी पर चार पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा एसएच-95 में दो रोड ओवर ब्रिज एवं छह लाइट व्हीकल अंडरपास पुल का निर्माण कराया जा रहा है।

एसएच-95 परियोजना से जुड़े प्लानिंग इंजीनियर गौतम गंभीर ने बताया कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को निर्धारित समय सीमा के पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेज गति से हो रहा पुल निर्माण कार्य एसएच 95 निर्माण कार्य के तहत कमला नदी पर 294 मीटर लंबे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। कात्यानी मंदिर से सटे कमला नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य दिसंबर में पूरा हो जाएगा। प्लानिंग इंजीनियर गौतम गंभीर ने बताया कि 294 मीटर लंबी कात्यानी ब्रिज में पिलर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस पर सेगमेंट लांच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2026 के जनवरी माह में कात्यायनी नदी पर निर्मित पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

डेड कोसी नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य फरवरी 2026 में पूरा होगा। कोसी नदी से दो किलोमीटर पहले डेड कोसी नदी पर 129 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। परियोजनाओं से जुड़े सीनियर इंजीनियर सौरभ कुमार ने बताया कि डेड कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पिलर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सुपर स्ट्रक्चर का कार्य चल रहा है। सीनियर इंजीनियर ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य जनवरी 2026 में पूरा हो जाएगा। फरवरी माह में पुल को आवागमन के लिए जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

बागमती नदी पर निर्माणाधीन पुल अप्रैल 2026 में पूरा हो जाएगा। बागमती नदी पर 352 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। प्लानिंग इंजीनियर गौतम गंभीर ने बताया कि बागमती नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज के पिलर का निर्माण कार्य हो चुका है। इस पुल का निर्माण कार्य भी अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

फनगो हाल्ट के निकट कोसी नदी पर बन रहे 512 मीटर लंबे पुल का निर्माण हो रहा है। प्लैनिंग इंजीनियर ने बताया कि कोसी नदी में आठ पिलर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2026 में पूरा कर लिया जाएगा।