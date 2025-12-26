Language
    सहरसा में ट्रेन कोच अटेंडेंट निकला शराब तस्कर, पुलिस ने आठ को दबोचा

    By Rajan Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:03 AM (IST)

    बिहार के सरहसा में पुलिस ने एक ट्रेन कोच अटेंडेंट को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अटेंडेंट समेत आठ लोगों को पकड़ा है। यह कार्रवाई ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, सहरसा। नए साल में खपाने के लिए रेल मार्ग से भारी मात्रा में अवैध शराब लाया जा रहा था। पूर्व सूचना के आधार पर बेंगलुरू- सहरसा ट्रेन नंबर 22352 बुधवार की देर शाम सहरसा स्टेशन पहुंची तो पहले से ही तैयार रेल सुरक्षा बल एवं उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की शराब के काले धंधे में संलिप्त एसी कोच अटेंडेंट, बेडरोल सुपरवाइजर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    दरअसल, नव वर्ष के मौके पर ही अंग्रेजी शराब को खपाने सहरसा लाया था कि स्टेशन पर ही अंग्रेजी शराब के साथ सभी आठों शराब तस्कर रेल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जिसमें छह शराब तस्कर कोच अटेंडेंट ही हैं। रेल सुरक्षा बल ने कोच अटेंडेंट के झोले से विभिन्न ब्रांड के 181 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है।

    मिली जानकारी के मुताबिक, 24 दिसंबर 25 को पूर्व सूचना के आधार पर आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार के साथ सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार मिश्र, कांस्टेबल दुर्गेश कुमार, निखिल कुमार, रणवीर कुमार के अलावा उत्पाद विभाग के निरीक्षक संजीत कुमार गाड़ी संख्या-22352 के सहरसा स्टेशन प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंचते ही आरपीएफ ने कोच की घेराबंदी कर ली। सबों ने मिलकर गाड़ी को गहनता से चेक किया तो कई कोच से अवैध रूप से ले जा रहे शराब की बरामदगी और कोच अटेंडेंट की गिरफ्तारी की गई।

    कोच संख्या बी टू के कोच अटेंडेंट गुड्डू कुमार पिता पप्पू शर्मा, निवासी कोरलाही, वार्ड नंबर 39, थाना जिला सहरसा के पास चार झोले से विभिन्न ब्रांड के 750 एमएल के 40 बोतल शराब बरामद किया गया। कोच संख्या ए टू के कोच अटेंडेंट राकेश कुमार पिता स्व. नथन रजक, निवासी कायस्थ टोला, वार्ड नंबर 28, थाना सहरसा के पास हैंड बैग में 180 एमएल के 40 बोतल अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड का बरामद किया गया। कोच संख्या बी थ्री के कोच अटेंडेंट गुलशन कुमार, पिता रंजीत शर्मा, निवासी कोरलाही, वार्ड नंबर 44, थाना सहरसा के पास से 180 एमएल के 50 बोतल अंग्रेजी शराब मिला।

    बेड रोल सुपरवाइजर सत्य नारायण कुमार, पिता रघुवीर मंडल, निवासी मुरलीपुर नवास, वार्ड नंबर नौ थाना नवहट्टा, जिला सहरसा के बैग में 750 एमएल के 10 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। कोच संख्या बी वन के कोच अटेंडेंट दीपक कुमार, पिता जयनाथ महतो, निवासी परसौनी, वार्ड नंबर एक, थाना जिला सुपौल के पास से पिट्ठू बैग से 750 एमएल के नौ बोतल अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया।

    कोच संख्या एच वन के कोच अटेंडेंट गोलू कुमार, पिता विनोद रजक, निवासी बनगांव, वार्ड नंबर 17, थाना बनगांव, जिला सहरसा के पास से पिट्ठू बैग में पांच बोतल शराब बरामद किया गया। कोच संख्या बी वन में करण कुमार पिता बबलू शर्मा, निवासी कोरलाही, वार्ड नंबर 44, थाना जिला सहरसा के पास से पिट्ठू बैग से 750 एमएल के 13 बोतल अंग्रेजी शराब मिला।

    कोच संख्या बी थ्री में दिलखुश कुमार, पिता इन्दर चौपाल, निवासी परसाहा, वार्ड नंबर तीन, थाना महिषी, जिला सहरसा के पास से पिट्ठू बैग से 750 एमएल के 14 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। बिहार राज्य प्रतिबंधित जब्त शराब को उत्पाद विभाग द्वारा जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। इन सबों के पास से कुल 181 बोतल 81.795 लीटर जब्त किया गया है। आठों शराब तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई उत्पाद विभाग ने शुरू कर दी है।