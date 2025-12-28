दो साल पुराने प्रेम संबंध में झगड़े के बाद युवक ने दी जान, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, सहरसा। सदर थाना क्षेत्र के गंगजला नियामत वार्ड नंबर 18 स्थित गुलाब लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र नीतीश कुमार (18) प्रेम प्रसंग में फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर लिया। रविवार सुबह फांसी के फंदे पर उसका शव बंद कमरे में लटका मिला।

विगत दो साल से लाज में रहकर बारहवीं की पढ़ाई के साथ डिफेंस की तैयारी करता था। वह मूल रूप से सुपौल जिला के प्रतापगंज, मधुबनी का रहने वाला था। सुबह बड़े भाई का फोन नहीं उठाने पर अन्य छात्र को देखने बोला तो वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ था।

मफलर के सहारे बांस से टंगा हुआ था युवक सूचना पर पहुंची पुलिस एवं छात्र के स्वजन ने कमरे को तोड़ा तो देखा शव मफलर के सहारे बांस से टंगा हुआ था। उसका फोन कमरे में मिला जिसमें किसी लड़की से चैट एवं देर रात वीडियो कॉल पर बातचीत की थी।

इसके बाद वह किसी विवाद के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। जानकारी के अनुसार मृतक का बड़ा भाई चेन्नई में प्राइवेट नौकरी करता है। रविवार सुबह जब बड़ा भाई बार-बार फोन कर रहा था तो फोन नहीं उठाया जा रहा था। उसका रूम पार्टनर निखिल जो उसी के गांव का है, वह अपने गांव गया हुआ था।

दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग उसे फोन किया तो उसने लॉज के दूसरे छात्र को फोन किया तो देखा कि वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। बताया जाता है कि करीब दो साल से किसी लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था जो सुपौल की ही रहने वाली है और पटना में पढ़ाई करती है।