Saharsa News: 2 बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चाचा-भतीजे की मौत, महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी
सहरसा के सिमरीबख्तियारपुर में एक सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की दुखद मौत हो गई जबकि एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना सिमरीबख्तियारपुर-सलखुआ एसएच-95 मार्ग पर सैनी टोला चौक के पास हुई जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान नीरज शर्मा और सचिन्द्र शर्मा के रूप में हुई है जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिमरीबख्तियारपुर-सलखुआ एसएच-95 साक मार्ग के सैनी टोला चौक के समीप गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में चाचा-भतीजा की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे में सलखुआ थाना क्षेत्र के सलखुआ थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव के वार्ड संख्या 13 के शर्मा टोला निवासी नीरज शर्मा एवं सचिन्द्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं, सचिन्द्र शर्मा की पत्नी अमरेलिया देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। जिसकी स्थित गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा रेफर कर दिया।
वहीं, दूसरी बाइक पर सवार बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बस्ती निवासी मु. राशिद एवं शाहील भी घायल हो गए। जिनका इलाज सिमरीबख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है।
दूसरी ओर, दोनों मृतकों के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजने में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर एवं बख्तियारपुर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष अमित कुमार पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी।
