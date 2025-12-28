हत्या या आत्महत्या? बगल में पड़ा था खून से लथपथ थाली का टुकड़ा, सहरसा मंडल कारा में बंद कैदी की मौत

जागरण संवाददाता, सहरसा। मंडल कारा में बंद पॉक्सो एक्ट के एक आरोपित की रविवार दोपहर गला रेतने से संदिग्ध स्थित में मौत हो गई। आनन-फानन में खून से लथपथ स्थिति में मंडल कारा से एंबुलेंस से उसे सदर अस्पताल भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी के बिहरा थाना क्षेत्र के बारा लालगंज निवासी के भाई पिंटू साह को फोन कर घटना की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे स्वजन एवं मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस एवं फोरेंसिक टीम ने शव का वीडियोग्राफी कर शरीर पर जख्म के निशान को देख जांच की।

शव देखकर मृतक के स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया। मामले में न्यायिक एवं अधिकारिक जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। गला पर गहरा जख्म का निशान था और मृत कैदी का आधा गला कटा हुआ था। उसका पूरा शरीर खून से लतपथ था।

मृतक पॉक्सो एक्ट के मामले में 22 माह से जेल में बंद था। अचानक उसकी हत्या क्यों हुई यह सवाल उठ रहा है। वहीं, जेल में इस तरह की घटना जेल प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रह हैं।