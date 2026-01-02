Language
    Railway News: 'रेलवन' एप से जनरल टिकटों की बुकिंग पर 3% की छूट, 14 जनवरी से शुरू होगी सेवा

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:17 PM (IST)

    रेल-वन मोबाइल एप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 14 जनवरी से 14 जुलाई तक तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह विशेष सुविधा यूपीआई, डेबिट ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। रेल-वन मोबाइल एप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह विशेष सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी। 

    यह छूट आर वॉलेट को छोड़कर रेल-वन एप पर उपलब्ध सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से अनारक्षित टिकट बुक करने पर दी जाएगी।

    वहीं, रेल-वन एप के आर-वॉलेट से टिकट बुक करने पर यात्रियों को पहले से ही तीन प्रतिशत कैशबैक बोनस की सुविधा मिल रही है।

    एप से एक ही प्लेटफार्म पर कई सुविधाएं

    रेल-वन एप एक ही प्लेटफार्म पर कई सुविधाएं प्रदान करता है। इसके माध्यम से यात्री आरक्षित व अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत एवं सुझाव तथा पार्सल ट्रैकिंग जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

    समस्तीपुर रेल मंडल डीआरयूसी सदस्य शिव शंकर झा ने बताया कि रेल प्रशसन की यह पहल यात्रियों के लिए न केवल किफायती साबित होगी, बल्कि भारतीय रेल को डिजिटल इंडिया की दिशा में और मजबूत करेगी। 

    एप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत की छूट यात्रियों के लिए राहत भरा कदम है। साहपुर पंचायत मझौल निवासी कारोबारी तनवीर आलम ने बताया कि वे बराबर कारोबार के सिलसिले में दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, सूरत आदि शहरों की यात्रा करते हैं, उन्हें व उन जैसे हजारों यात्री को इस निर्णय से काफी सहुलियत होगी।