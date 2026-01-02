Railway News: 'रेलवन' एप से जनरल टिकटों की बुकिंग पर 3% की छूट, 14 जनवरी से शुरू होगी सेवा

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। रेल-वन मोबाइल एप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह विशेष सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी।

यह छूट आर वॉलेट को छोड़कर रेल-वन एप पर उपलब्ध सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से अनारक्षित टिकट बुक करने पर दी जाएगी।

वहीं, रेल-वन एप के आर-वॉलेट से टिकट बुक करने पर यात्रियों को पहले से ही तीन प्रतिशत कैशबैक बोनस की सुविधा मिल रही है।

एप से एक ही प्लेटफार्म पर कई सुविधाएं

रेल-वन एप एक ही प्लेटफार्म पर कई सुविधाएं प्रदान करता है। इसके माध्यम से यात्री आरक्षित व अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत एवं सुझाव तथा पार्सल ट्रैकिंग जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।