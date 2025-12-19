Language
    हाटे बजारे और राज्य रानी की तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी आवश्यक, रेलवे ने लागू की नई व्यवस्था

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    रेलवे ने हाटे बजारे और राज्य रानी एक्सप्रेस में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया है। यह नई व्यवस्था तत्काल टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। रेल यात्रियों की सुविधा व सरलता के साथ सुरक्षित टिकट बुकिंग के लिए टिकट बुकिंग प्रणाली में नई व्यवस्था कायम की गई है। यह नई व्यवस्था हाटे बजारे एक्सप्रेस एवं राज्य रानी सहित लगभग एक सौ ट्रेनों में पीआरएस काउंटरों पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था शुरू की गई है।

    यह व्यवस्था समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी पीआरएस काउंटरों पर प्रभावी होगी। नई व्यवस्था के तहत, तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय मोबाइल साथ रखना आवश्यक होगा।

    ओटीपी के सत्यापन (वेरिफिकेशन) के बाद ही टिकट बुक किया जा सकेगा। इससे फर्जी बुकिंग, दलालों द्वारा यात्रियों का आर्थिक शोषण एवं टिकट बिक्री का अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगेगी।

    तत्काल टिकट बुकिंग में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आता रहा है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    यात्री किशोर कुमार झा ने बताया कि रेलवे के ओटीपी सिस्टम से वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने में सुविधा मिलेगी। टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले से अधिक विश्वसनीय व पारदर्शी भी बनेगी। डिजिटल सत्यापन प्रणाली से सही यात्री तक टिकट की पहुंच बनने की संभावना है।

